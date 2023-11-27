【2024前瞻】滙豐環研：息口料跌 利明年港股

滙豐環球研究發表2024年中國及新興市場展望，看好全球通脹稍微回落、環球央行開展減息等寬鬆貨幣政策，改善明年投資環境。該行又視中國經濟復甦為重大潛在利好，若成真可令股票的盈利預測顯著上調。

展望2024年，滙豐的經濟學家預計美國聯儲局不會有進一步的升息，並將在2024年第三季進行首次減息。 此外，滙豐的全球固定收益研究團隊持續看好美國國債價格上揚，即債息持續下降，並預測10年期美國國債債息將在2024年底下降至3厘。

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如果上述情況在2024年兌現，滙豐料利好A股市場重新定價，並推動從價值股轉向成長股的輪動。另一方面，如果10年期美國國債債息維持在高水準較長時間，A股市場中的價值股與成長股之間的輪動將較少。該行又指出，最近兩次聯儲局完成加息但尚未減息的期間，A股市場都大幅上漲。第一次是2006年7月至2007年9月，上證綜指期內升231%；第二次是2018年12月至2019年10月，上證綜指期內升15%。

更重要的是，當美國和中國市場的10年期國債債息下降時，通常會導致成長股表現跑贏價值股之上的優異，因此滙豐2024年A股市場其中一個投資建議，就是倉位配置上增配成長股。

料2024年GDP增4.9%

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