  • 20°C
香港時間 : 20231127日 (週一) 08:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2024前瞻】滙豐環研：息口料跌 利明年港股

研究報告 07:37 2023/11/27

分享：

分享：

滙豐環球研究發表2024年中國及新興市場展望，看好全球通脹稍微回落、環球央行開展減息等寬鬆貨幣政策，改善明年投資環境。該行又視中國經濟復甦為重大潛在利好，若成真可令股票的盈利預測顯著上調。

展望2024年，滙豐的經濟學家預計美國聯儲局不會有進一步的升息，並將在2024年第三季進行首次減息。 此外，滙豐的全球固定收益研究團隊持續看好美國國債價格上揚，即債息持續下降，並預測10年期美國國債債息將在2024年底下降至3厘。

點擊圖片放大
+2

如果上述情況在2024年兌現，滙豐料利好A股市場重新定價，並推動從價值股轉向成長股的輪動。另一方面，如果10年期美國國債債息維持在高水準較長時間，A股市場中的價值股與成長股之間的輪動將較少。該行又指出，最近兩次聯儲局完成加息但尚未減息的期間，A股市場都大幅上漲。第一次是2006年7月至2007年9月，上證綜指期內升231%；第二次是2018年12月至2019年10月，上證綜指期內升15%。

更重要的是，當美國和中國市場的10年期國債債息下降時，通常會導致成長股表現跑贏價值股之上的優異，因此滙豐2024年A股市場其中一個投資建議，就是倉位配置上增配成長股。

料2024年GDP增4.9%

滙豐看好中國經濟2024年迎來改善，料......更多內容，用戶請登入。

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

 

...

撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 券商有路捉

最新專欄文章

賭2024 滙豐6大主題找亮點
2023/11/25
賭2024 滙豐6大主題找亮點
【2024前瞻】美元美息 空間探索 資產配值策略
2023/11/25
【2024前瞻】美元美息 空間探索 資產配值策略
2024年美經濟 中金設3大情境機率
2023/11/24
2024年美經濟 中金設3大情境機率
人民幣與港股彈力談
2023/11/21
人民幣與港股彈力談
股市能重演2019年初大彈嗎？
2023/11/16
股市能重演2019年初大彈嗎？
宏觀分析 市場動向 大行報告 經濟數據表現 上升空間 貨幣政策 港股 新興市場 通脹 中國市場