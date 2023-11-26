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英移民人數破頂 保守黨準備落閘？

國際 22:13 2023/11/26

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英國國家統計局上周公布，英國2022年淨增長74.5萬名合法移民，較數據修訂前多13.9萬名，創下歷來新高。以截至2023年6月的12個月計，移民淨增長已回落至67.2萬人，但仍較上一年度增加6.5萬。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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