英移民人數破頂 保守黨準備落閘？ 國際 22:13 2023/11/26 分享： 分享： 英國國家統計局上周公布，英國2022年淨增長74.5萬名合法移民，較數據修訂前多13.9萬名，創下歷來新高。以截至2023年6月的12個月計，移民淨增長已回落至67.2萬人，但仍較上一年度增加6.5萬。 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 借鑒厄瓜多爾 阿根廷破釜沉舟 2023/11/25 借鑒厄瓜多爾 阿根廷破釜沉舟 阿根廷極右上台 「美元化」成真？ 2023/11/23 阿根廷極右上台 「美元化」成真？ 英國工黨急撲火 反猶主義拖後腿 2023/11/20 英國工黨急撲火 反猶主義拖後腿 追租禁令狂續期 加州業主欲哭無淚 2023/11/18 追租禁令狂續期 加州業主欲哭無淚 打仗勞民傷財 為何以色列不肯退？ 2023/11/16 打仗勞民傷財 為何以色列不肯退？ 你可能感興趣 借鑒厄瓜多爾 阿根廷破釜沉舟 14:24 2023/11/25 借鑒厄瓜多爾 阿根廷破釜沉舟 阿根廷極右上台 「美元化」成真？ 09:25 2023/11/23 阿根廷極右上台 「美元化」成真？ 英國工黨急撲火 反猶主義拖後腿 12:06 2023/11/20 英國工黨急撲火 反猶主義拖後腿 最新專欄文章 保守黨大手減稅 英國人有好日子？ 2023/11/25 保守黨大手減稅 英國人有好日子？ 借鑒厄瓜多爾 阿根廷破釜沉舟 2023/11/25 借鑒厄瓜多爾 阿根廷破釜沉舟 國金札記 - 保守黨大手減稅 英國人有好日子？ 2023/11/24 保守黨大手減稅 英國人有好日子？ 阿根廷極右上台 「美元化」成真？ 2023/11/23 阿根廷極右上台 「美元化」成真？ 國金札記 - 借鑑厄瓜多爾 阿根廷破釜沉舟 2023/11/23 借鑑厄瓜多爾 阿根廷破釜沉舟 政治 內政 選舉 移民 新移民 BNO 辛偉誠 英國