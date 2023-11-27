吸生命健康科企落戶 香港起飛 財金專欄 2023/11/27 分享： 分享： 「無創科、無未來」，特首李家超此說法，可見香港要發展成為國際創科中心的決心，其中生命健康科技是4大重點領域之一。 全球10大藥企之一、英國阿斯利康來港設首個研發中心，具指標意義；財爺陳茂波也透露，兩家矽 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 移民潮緩未完結 2025成關鍵？ 2023/11/24 移民潮緩未完結 2025成關鍵？ 有政戲 - 回鄉證升格 港人一證通行大灣區？ 2023/11/23 回鄉證升格 港人一證通行大灣區？ 有政戲 - 財爺網誌談加稅 港府中人拆解玄機 2023/11/22 財爺網誌談加稅 港府中人拆解玄機 有政戲 - 學童自殺個案飈 各方獻計齊預防 2023/11/21 學童自殺個案飈 各方獻計齊預防 有政戲 - 旅遊出差最怕床蝨帶回家 3招預防 2023/11/20 旅遊出差最怕床蝨帶回家 3招預防 中國 香港 疫苗 大灣區 傳染病 施政報告 科研 香港大學 中國市場 生物科技