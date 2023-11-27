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吸生命健康科企落戶 香港起飛

財金專欄 2023/11/27

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「無創科、無未來」，特首李家超此說法，可見香港要發展成為國際創科中心的決心，其中生命健康科技是4大重點領域之一。

全球10大藥企之一、英國阿斯利康來港設首個研發中心，具指標意義；財爺陳茂波也透露，兩家矽

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撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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