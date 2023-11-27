減肥藥需求增 生科股跑贏大市

今年第四季以來，港股中的醫療保健板塊表現明顯跑贏其他行業及大市（圖一）。醫療保健股表現如此優越，主要是由GLP-1類藥物（這是一種藥物，最初獲批用於治療糖尿，其後亦可用於減重）展現出龐大潛力與前景所帶動。

隨着GLP-1成為醫療保健業的主要投資主題，恒生香港上市生物科技指數（HSHKBIO）自今年10月起亦上揚10.1%。

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2030年中國成人 超重率或逾65%

醫療保健股自今年10月起表現強勁（數據截至11月14日），從恒生綜合行業指數可見，醫療保健股期間累升逾7%，顯著跑贏其他11個行業及大市（圖二）。新興藥物胰高血糖素樣肽1（GLP-1）受體激動劑原先是用於治療二型糖尿病，其投資熱潮帶動醫療保健股走出一段強勁升勢。

GLP-1藥物近年成為醫療保健行業的焦點，主要是由於可有效地控制血糖水平和達到減重的效果，近期研究更發現GLP-1藥物在心、肝、賢方面皆有保護作用。根據2021年刊於《柳葉刀》上一篇關於中國肥胖問題的研究，過去40年超重與肥胖人數激增......更多內容請登入。

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