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復星財富李曉翀：全自動輔助駕駛 驅動Tesla股價

財金猛人追蹤 19:10 2023/11/27

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特斯拉（Tesla，美：TSLA）的股價波動一向是炒家關注的焦點，即使出業績殺估值，仍有大量消息跟尾，吸引不同類型的投資者跟進，反映市場已按科技公司將特斯拉定價，除非汽車銷量斷崖式不及預期，否則，難以形成急跌的效果。

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消息層面方面，特斯拉的「全自動輔助駕駛」（FSD）的進展算是其中一個能驅動股價趨向大幅波動的重要因素。

市場最近傳出，特斯拉的FSD即將進入中國，並稱一切已準備就緒。根據內地傳媒報道，11月23日，特斯拉中國方面也針對這一問題對記者作出回應：「目前確實正在推進中」。

另外，2023年8月， 特斯拉在上海組建FSD運營團隊及數據標註團隊，而早在2021年10月，特斯拉上海數據中心建成並投入使用，實現數據存儲本地化，筆者認為均是作鋪墊之舉。
 
然而，筆者認為，觀察內地政策層面變化才是窺探進度的重要指標。2023年11月，四部委聯合宣佈，具備量產條件L3/L4級別智慧網聯汽車准入和上路通行試點，尤其首次明確事故責任判定。

內地自動駕駛進度將逐步加快
 
首次對於事故的責任判定，這個一直外界最關注的細節位，相信之後伴隨細則出台，內地自動駕駛的進度會逐步加快。
 
除了中國市場，特斯拉的FSD在歐洲市場的拓展亦有望加速，根據外媒報導，歐洲相關法規（DCAS）最快有望於2023年底審批完成，即特斯拉FSD有望在2024年獲批登陸歐洲市場。
 
FSD 現時最新版本V12在剛過去的周末亦有最新進展，特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）在X上證實，特斯拉已開始向員工推送FSD V12更新。此前，僅工程測試團隊可以使用。該步驟是進入客戶車隊之前的最後一步。因此，特斯拉看起來確實能夠在今年年底前向客戶推送更新。
 
根據此前媒體報道，FSD V12的決策規劃採用端到端的大模型，硬體端基於HW 3.0，算力端搭配Dojo超算。 V12不再依賴人工編碼，僅提供訓練數據，讓人工智慧自主學習駕駛；這使得FSD V12減少了數十萬行代碼，變得更簡潔；同時可以在不熟悉的環境中不使用地圖離綫使用。 
 
FSD V12或令智慧駕駛真正進入數據驅動時代，有望放大其在數據規模和算力上的優勢。北美FSD最早於2019年4月上綫，售價5,000美元，之後經6次漲價，在2022年9月漲至1.5萬美元，後於2023年9月降至1.2萬美元，後續更新版本面世後有理由支持再度漲價。

（筆者為證監會持牌人，執筆之時，沒有持有上述股票。）

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撰文 : 李曉翀 復星國際證券有限公司研究部副總裁

欄名 : 無寶不落

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