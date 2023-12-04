招證料2024年Q1風險胃納升 精選股名單僅4收息股（持續更新）

隨着美國通脹在近兩個月的回落速度快過市場預期，市場對聯儲局開始減息的月份，由早前預計的2024年6月或7月，提早至2024年3月的憧憬有所升温（點擊圖片放大）。中國方面，經濟復甦動力未穩，中央推出的穩經濟仍在發酵，屬熱門收息股如內銀股、內險股，以至另類收息股如資源股、電力股、水務股，以及香港的地產股、收租股、公用股等的前景如何？

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另一方面，英倫銀行及歐洲央行也傾向將利率保持較高水平一段時間，而原本貨幣政策偏向寬鬆的中國人民銀行及日本央行，似乎難以再長時間保持寬鬆。所以，讀者除了注意預測股息率逾5.5厘的收息股之外，也不宜忽視其每股派息增長能力。

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12月4日：

【01：00】再生能源電力相關股為另類收息股，安信信安資金管理（亞洲）旗下建信資產管理（香港）對配合相關技術發展的儲能行業最新看法，詳見：【下一頁】

12月3日：

【15：00】招商證券日前發表關於2024年展望的報告指，料本港及內地股市基本面及流動性在首季温和復甦，惟各行業料表現分化。該報告續指出，宏觀温和改善，消費及服務行業逐漸復甦，並受外圍出口需求趨穩所支持，加上對基建、特別是與環保相關項目，以及供應鏈內科技升級的投資，將帶來正面貢獻。

招商證券表示，即使市場相信12月美國聯儲局不會加息，但按近期通脹及就業數據，聯儲局仍有採更鷹派立場的風險。不過，該報告補充，只要美元兌人民幣滙價，以及美國債孳息率不再進一步上升，大中華地區市場氣氛將持續改善，而按歷史數據反映人民幣滙價上升，利好港股及A股，特別是......

12月2日：

【01：00】本報專欄「收息鐵算」評另類收息股華潤電力 （00836） ，分析詳見：【下一頁】

12月1日：

【18：15】濠賭股等待行業復甦，再展收息股魅力，而瑞銀最新發表關於濠賭股的研究報告指，澳門11月博彩收入按年增4.3倍至160億澳門元，但按月比較則下降18%；日均賭收約5.35億澳門元，亦按月跌15%，符合市場預期，已回到2019年同期水平約70%。

瑞銀續指出，11月最後11天的每日賭收約5.49億澳門元，與10月份黃金周後約5.56億澳門元的水平一致，並較......

【13：00】新能源電力股為新興收息股，信安資金管理（亞洲）旗下建信資產管理（香港）對內地風力發電行業的最新看法，詳見：【下一頁】

【08：00】收息股之中，有大量中資股，如內銀股、內險股、內房股等，其每股派息提升能力與中國經濟前景關係密切。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭對最新中國經濟數據解讀，詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄「中字股實力談」評冷門收息股江蘇寧滬高速 （00177） ，分析詳見：【下一頁】

11月30日：

【20：00】摩根大通最新發表的《2024年股票市場前景展望報告》指出，2024年中國將進入股市及樓市價格見頂後第四個年頭，預期將會迎來温和的周期性復甦。摩通憧憬，隨着中美緊張局勢及中國通縮情況得以紓緩，以及企業收入增幅回升等，將支持緩解性回升趨勢持續至明年初，並預測2024年中國GDP將按年增4.9%，高於市場普遍預期的4.5%。

此外，摩通列出六大投資主題，建議投資者堅持選擇優質增長型公司，分別為：

「物有所值」出口行業龍頭、

利基（Niche）市場龍頭、

原有市場龍頭、

大中華區人工智能、

金融行業下的「倖存者」，

以及具潛在地緣政治優勢的新能源與電動汽車商，

另設基於資金及流動性的一籃子股份。行業偏好方面，摩通頭三大「增持」行業為媒體與娛樂、消費者非必需品及工業，而三大「減持」行業則是銀行、材料和運輸物流。在個股選擇方面......

延伸閱讀：經濟學家伍戈：誰能取代內房

【16：15】屬港人熱門收息股的恒生銀行 （00011） ，獲花旗發表最新報告更新預測模型，以反映恒生的最新市場發展因素，並維持其「中性」的投資評級。

基於恒生生息資產（AIEA）增長放緩，導致淨利息收入下降，花旗將恒生2023年至2025年收入預期下調1％至3%，並同時將同期信貸成本預測分別上調75、45及28個基點 ，以反映中國商業房地產敞口資產質量持續惡化的因素。

根據上述調整......

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更多關於11月第五周兼12月第一周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

藍籌相關券商看法，詳見：【滙豐控股】【領展】【華潤電力】【中國石油】【聯想集團】【友邦保險】

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