5上市內銀股被穆迪降展望至「負面」（持續更新）

隨着美國通脹在近兩個月的回落速度快過市場預期，市場對聯儲局開始減息的月份，由早前預計的2024年6月或7月，提早至2024年3月的憧憬有所升温（點擊圖片放大）。中國方面，經濟復甦動力未穩，中央推出的穩經濟仍在發酵，屬熱門收息股如內銀股、內險股，以至另類收息股如資源股、電力股、水務股，以及香港的地產股、收租股、公用股等的前景如何？

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另一方面，英倫銀行及歐洲央行也傾向將利率保持較高水平一段時間，而原本貨幣政策偏向寬鬆的中國人民銀行及日本央行，似乎難以再長時間保持寬鬆。所以，讀者除了注意預測股息率逾5.5厘的收息股之外，也不宜忽視其每股派息增長能力。

延伸閱讀：中金解構聯儲局維持高息時間表關鍵

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12月7日：

【12：45】內銀股屬熱門收息股，惟國際評級機構穆迪繼昨日將香港信用評級由「穩定」降至「負面」，長期信用評級確認為「Aa3」級之後，最新又將8間內地大型銀行展望調低至「負面」。

其中受影響的內銀包括香港上市的中國銀行 （03988） 、中國工商銀行 （01398） 、中國建設銀行 （00939） 、中國農業銀行 （01288） 及......

【11：15】業務涉及內地銷售燃氣，以及內地房地產的另類收息股北京控股 （00392） ，因國家發改委早前宣布陝京綫輸氣價格下調幅度勝於預期，而在近日獲美銀發表報告將投資評級由「中性」調升至「買入」，目標價由30.5元上調至38.3元。

美銀認為，北控的股息力頗具吸引力，並預計其下一個積極催化劑，將會是監管機構將南鋼液化天然氣（LNG）終端納入北京燃氣的監管資產基礎後，北京燃氣的銷氣價差（dollar margin）將在2024年第四季提升。美銀續表示......

【07：00】本報專欄「中字股實力談」評另類收息股北京控股 （00392） ，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評冷門收息股中信國際電訊 （01883） ，分析詳見：【下一頁】

12月6日：

【20：15】太古A （00019） 及太古B （00087） 在昨日收市後公布，斥資最多60億元的回購計劃，為市場帶來驚喜，而券商美銀、高盛、里昂及花旗對此回購計劃的分析，分別詳見本文【13：30】、【14：30】、【16：00】及【16：45】的報道。

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綜合由太古公布回購計劃後，至本文截稿前止，5間券商給予太古A目標價的平均值約70.25元（點擊圖片放大），較太古A今日收市價59.7元高出約17.7%。

延伸閱讀：【2024前瞻】儲局幣策展望 料2024年5月首減息

【18：00】面對通脹與經濟衰退陰霾夾擊下，逾80年歷史的美國資產管理公司普徠仕的最新資產配置建議，不乏定息收入工具，更多分析詳見：【下一頁】

【16：45】太古A （00019） 及太古B （00087） 在昨日收市後公布，斥資最多60億元的回購計劃，而花旗發表最新報告指，太古的股份回購計劃規模為市場帶來驚喜，並維持太古A投資評級為「買入」，以及目標價72.25元不變。

花旗表示，太古是次60億元回購相等於市值約9%，總額高於上次回購的40億元，而在目前波動股市下......

【16：00】里昂最新發表的報告指，太古A （00019） 宣布將回購60億元股份的計劃令人驚喜，而在其上一次回購計劃之後，公司股價被重新評級，預期今次公布的回購計劃會受到投資者歡迎。

里昂雖維持對太古盈利預測......

【14：30】就太古A （00019） 及太古B （00087） 在昨日收市後公布，斥資最多60億元的回購計劃，高盛發表最新報告指，該回購計劃規定了每日成交量和回購價格的具體參數，而根據過去6個月的日均成交額約7,800萬元計算，意味至少需要10至11個月，才能完成在公開市場回購價值60億元的股份。

高盛給予太古A目標價......

【13：30】太古A （00019） 及太古B （00087） 在昨日收市後公布，斥資最多60億元的回購計劃，而美銀就此發表的最新報告指，將太古A的投資評級由「中性」調升至「買入」，惟目標價維持62元。

美銀表示，太古集團的60億元股票回購計劃出乎預期，將成為收窄其資產淨值（NAV）及釋放價值的催化劑，加上其出售美國飲料業務後派發的特別股息，以及2022年的40億元回購，將鞏固其與股東的關係。

此外，美銀續指出......

【11：30】跑輸恒指及同業的藍籌本地地產股新世界發展 （00017） ，被高盛發表最新報告，恢復予「沽售」的投資評級，並給予目標價13.1元。

高盛認為，相對於同業為約15%，新世界負債率較同業為高，即使新世界淨負債比率降低10個百分點，仍高達70%，而且受累於房地產組合龐大、債務支出偏高及資本開支較高，新世界的股本回報率較同業低1個百分點。

此外，高盛續指出，新世界出售新創建 （00659） 將導致股本回報率下降、經常性收益佔比收縮，新世界派息前景或影響公司相對於同業的股價表現。高盛更認為......

延伸閱讀：年末降準預期低 資金面壓力難消

【01：00】本報專欄「中字股實力談」評冷門收息股安徽皖通 （00995） ，分析詳見：【下一頁】

12月5日：

【17：45】內房板塊受到新冠疫情，以及行業債務危機的夾擊下，板塊內不少股份失去派息能力。不過，富瑞最新發表內房行業研究報告認為，一綫城市會有更多政策支持，至於金融機構如何執行支援仍是關注重點，若果政策支持大過市場預期，例如金額逾3萬億元人民幣，將會令樓市穩定。

至於股份方面，富瑞預料，內地國營房企銷售跑出的情況將持續至2024年，而市場競爭緩和，對毛利率及盈利構成支持，並因......

【16：15】香港地產及收租股為港人熱門收息股，而富瑞最新發表本港樓市的研究報告指，反映本港樓價的中原城市領先指數CCL由年初至今下跌5%，雖然早前下調印花稅令成交量温和回升，但是利率高企及經濟復甦緩慢限制樓市表現。

富瑞展望2024年，雖然按揭利率仍然壓抑買家承擔能力，但是在專才計劃及家庭分支的需求下，供求動力相對健康，加上本地首批屋苑逐步老化，亦推動新的資產置換周期，刺激樓市需求，預期2024年樓價大致穩定，相信......

【14：00】航運股為對經濟周期較敏感的「忽然高息股」，而滙豐環球研究最新發表的報告指，截至11月30日止，波羅的海乾散貨指數大升112%至2937點，達18個月來的高位，主要是由於海岬型散裝船（Capesize）運費達致兩年來的最高點，並逐漸滲透到較小的船舶所致。

滙豐環研表示，自今年3月起，內地港口鐵礦石庫存呈下降趨勢，目前低於2019年的平均值水平，意味補貨周期或已展開，短期內進一步支持海岬型船的需求。滙豐環研續指出，太平洋航運 （02343） 股價與波羅的海乾散貨指數關聯緊密......

【11：30】2023年及2024年預測股息率分別高達7.1厘及7.7厘（彭博綜合券商預測）的熱門收息股恒生銀行 （00011） ，被中資龍頭券商中信証券 （06030） 昨日發表的研究報告，將目標價由145元下調27.6%至105元，惟投資評級維持「增持」。

信証表示，恒生2023年上半年業績增長顯著，淨利息收入表現亮眼，主要源於......

延伸閱讀：貨尾量多+經濟欠佳 新盤低價促銷成主流

【09：00】受到新冠疫情嚴重打擊的國泰航空 （00293） ，市場預計可以在2023年內恢復盈利。另據彭博綜合券商預測，料國泰在2024年預測股息率可接近5厘，而2025年更升越5厘，更多分析詳見：【下一頁】

【07：30】收息股吸引力受環球利率及債息走勢影響，逾百年歴史英國資產管理公司施羅德對全球經濟及債息展望分，詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄「中字股實力談」評冷門收息股中國民航信息 （00696） ，分析詳見：【下一頁】

12月4日：

【20：30】濠賭股為等待恢復派息能力的收息股，而摩根大通最新發表關於濠賭股的報告指，澳門11月份博彩毛收入160億澳門元，日均收入5.35億澳門元，相當於新冠疫情前70%，符合市場預期，對年底前表現感到正面，估計今年12月博彩毛收入175億至180億澳門元，即恢復至疫情前80%。

摩通的博彩股首選為......

【16：15】星展最新發表《港股策略展望報告》預料，港股正在觸底，並估計恒指2024年基本情境可上試19500點（料發生概率60%），潛在升幅15%，而此情境基於中國經濟可「軟着陸」增長6%、估計恒指2024年估值水平可回升至9.7倍（對比在低利率環境時期的預測市盈率估值為8.5倍）。

星展續指出，在「牛市」情境下，予恒指2024年目標22000點（料發生概率15%），此相當於預測市盈率10.6倍；在「熊市」情境下，予恒指2024年目標14400點（料發生概率25%），此相當於預測市盈率8.1倍。

行業偏好方面，星展看好......

【14：45】金融穩定理事會（FSB）早前公布最新的全球系統重要性銀行（G-SIB）名單，國際評級機構惠譽評級就此表示，該名單將令中國G-SIB的資本補充壓力加大，尤其是考慮到這些銀行為支持實體經濟、房地產開發商和地方政府融資工具可能導致風險加權資產（RWA）增速提升。

惠譽指出，金融穩定理事會2023年11月27日發布的年度名單首次將交通銀行 （03328） （A/穩定）認定為G-SIB，並將中國農業銀行 （01288） （A/穩定）及中國建設銀行 （00939） （A/穩定）從第一組（即1.0%附加資本要求）提升至第二組（1.5%附加資本要求）。作為新入選的G-SIB，交行可以......

【12：15】花旗發表研究報告更新對東亞銀行 （00023） 的預測，以反應其最新市場趨勢，並將東亞目標價由13元下調至11.3元，惟基於其估值不算高、股息率吸引，以及認為其潛在回購可能支持股價表現，而維持投資評級為「買入」。

花旗相信，內地商業房地產行業惡化，將會影響東亞的資產質素，令其信貸成本延遲改善，因此將東亞今年至2025年三年間的......

延伸閱讀：明年中樓市才有轉機？

【07：30】本報專欄名家曾淵滄點評熱門收息股香港地產股，分析詳見：【下一頁】

【06：15】再生能源電力相關股為另類收息股，安信信安資金管理（亞洲）旗下建信資產管理（香港）對配合相關技術發展的儲能行業最新看法，詳見：【下一頁】

12月3日：

【15：00】招商證券日前發表關於2024年展望的報告指，料本港及內地股市基本面及流動性在首季温和復甦，惟各行業料表現分化。該報告續指出，宏觀温和改善，消費及服務行業逐漸復甦，並受外圍出口需求趨穩所支持，加上對基建、特別是與環保相關項目，以及供應鏈內科技升級的投資，將帶來正面貢獻。

招商證券表示，即使市場相信12月美國聯儲局不會加息，但按近期通脹及就業數據，聯儲局仍有採更鷹派立場的風險。不過，該報告補充，只要美元兌人民幣滙價，以及美國債孳息率不再進一步上升，大中華地區市場氣氛將持續改善，而按歷史數據反映人民幣滙價上升，利好港股及A股，特別是......

12月2日：

【01：00】本報專欄「收息鐵算」評另類收息股華潤電力 （00836） ，分析詳見：【下一頁】

12月1日：

【18：15】濠賭股等待行業復甦，再展收息股魅力，而瑞銀最新發表關於濠賭股的研究報告指，澳門11月博彩收入按年增4.3倍至160億澳門元，但按月比較則下降18%；日均賭收約5.35億澳門元，亦按月跌15%，符合市場預期，已回到2019年同期水平約70%。

瑞銀續指出，11月最後11天的每日賭收約5.49億澳門元，與10月份黃金周後約5.56億澳門元的水平一致，並較......

【13：00】新能源電力股為新興收息股，信安資金管理（亞洲）旗下建信資產管理（香港）對內地風力發電行業的最新看法，詳見：【下一頁】

【08：00】收息股之中，有大量中資股，如內銀股、內險股、內房股等，其每股派息提升能力與中國經濟前景關係密切。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭對最新中國經濟數據解讀，詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄「中字股實力談」評冷門收息股江蘇寧滬高速 （00177） ，分析詳見：【下一頁】

11月30日：

【20：00】摩根大通最新發表的《2024年股票市場前景展望報告》指出，2024年中國將進入股市及樓市價格見頂後第四個年頭，預期將會迎來温和的周期性復甦。摩通憧憬，隨着中美緊張局勢及中國通縮情況得以紓緩，以及企業收入增幅回升等，將支持緩解性回升趨勢持續至明年初，並預測2024年中國GDP將按年增4.9%，高於市場普遍預期的4.5%。

此外，摩通列出六大投資主題，建議投資者堅持選擇優質增長型公司，分別為：

「物有所值」出口行業龍頭、

利基（Niche）市場龍頭、

原有市場龍頭、

大中華區人工智能、

金融行業下的「倖存者」，

以及具潛在地緣政治優勢的新能源與電動汽車商，

另設基於資金及流動性的一籃子股份。行業偏好方面，摩通頭三大「增持」行業為媒體與娛樂、消費者非必需品及工業，而三大「減持」行業則是銀行、材料和運輸物流。在個股選擇方面......

延伸閱讀：經濟學家伍戈：誰能取代內房

【16：15】屬港人熱門收息股的恒生銀行 （00011） ，獲花旗發表最新報告更新預測模型，以反映恒生的最新市場發展因素，並維持其「中性」的投資評級。

基於恒生生息資產（AIEA）增長放緩，導致淨利息收入下降，花旗將恒生2023年至2025年收入預期下調1％至3%，並同時將同期信貸成本預測分別上調75、45及28個基點 ，以反映中國商業房地產敞口資產質量持續惡化的因素。

根據上述調整......

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更多關於11月第五周兼12月第一周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

藍籌相關券商看法，詳見：【滙豐控股】【領展】【華潤電力】【中國石油】【聯想集團】【友邦保險】

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