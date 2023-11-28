用吸引力法則 提升回報

有機構做了退休調查，在職受訪者估計要762萬港元才能維持退休前的生活水平。

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香港生活指數高，加薪追不上通漲，但人的壽命愈來愈長，退休後的醫療開支亦會隨之增加； 即使有購買醫療保險，亦需要付墊底費，屆時又是另一筆開支。身邊有朋友快到退休年齡，正擔心到時只靠那筆不大不小的強積金，過不了幾年便花光。

當取回強積金後，我們如何再自製長糧，如何將部分資金留在身邊？

妥善管理強積金

首先是妥善管理強積金。不少朋友因為多次轉換工作而擁有多於一個的強積金戶口。要記住資產滾存就像雪球效應一樣，愈多的資金對財富的滾存效力便愈大，因此將零散的強積金整合成一個戶口是妥善管理的第一步。

整合後，就需要經常留意投資回報，和適時調整投資分布。強積金戶口內的每一分錢都是你的血汗錢，只要你善待它們，它們定會回報你。

尋找其他收入來源

我們都需要趁着仍有賺錢能力時，制定明確的退休計劃。先評估自己的預期生活費用，包括基本開支、醫療保險、旅遊和娛樂等，以計算需要多少退休金來維持這樣的生活方式。單純依賴強積金未必足夠維持退休後的生活，因此應該尋找其他收入來源，以補充退休金的不足。例如，可以考慮投資不動產、開展副業，或兼職工作等。如果能夠增加收入流，就可減輕對強積金的依賴。

取到強積金後自製長糧

當我們取到強積金後，亦可將部分用來投資，一部分留在身邊以備不時之需。筆者有不少已退休的客戶，在收到強積金後取出30至50萬港元，作為投資美國物業的首期，樓價的餘數約50至70萬元則以貸款的方式支付，而出租物業的租金來支付利息。等到資產組合妥善安排後，就可以向當地金融機構申請按揭。由於客戶在美國已有每月能產生正面現金流的資產，加上該樓價已升值，一般而言，按揭都很容易獲批。

屆時，投資者可將套現得來的資金用作支持物業的餘款。這樣操作的好處是，投資者只從強積金中取出30至50萬元，餘額可留在身邊作儲備。大約一年後便可獲得整所物業的業權，每月更可賺取穩定收入，成功自製長糧。

《秘密》（The Secret）一書中提及了一個觀念，稱為吸引力法則，即是如果你將願望投射到宇宙中，只要深信這個願望，就有可能實現它。將這個法則應用在理財方面，這意味當我們對金錢抱持積極的態度並善待它時，金錢也會以某種方式回報我們，這就是金錢的力量。這個觀念同樣適用於妥善管理和運用我們的強積金，將其轉化為更理想的退休計劃。

撰文：Capstone 72創辦人胡寶兒

編輯：葉麗雯

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