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景順：2個PMI分項數據示中國經濟不太淡

財金猛人追蹤 00:06 2023/12/01

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中國11月份製造業及非製造業採購經理人指數（PMI）均不及預期，顯示經濟增速持續放緩，惟部分細項目顯示，中國經濟並非正在下滑或倒退，亦未如PMI數據所顯示的失色。 

中國國家統計局11月份製造業及非製造業採購經理人指數（PMI），分別為49.4及50.2（點擊圖片放大），均不及預期（編按：市場預期分別為49.8及50.9），顯示經濟增速持續放緩。雖然中國經濟正經歷周期性疲軟，但並非正在下滑或倒退，亦未如PMI數據所顯示的失色。

點擊圖片放大
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再者，雖然PMI是被視爲「軟數據」的先行指標，但我預期，將於12月中旬發布的11月「硬數據」，可能會表明經濟狀況並沒有持續轉差。回顧中國10月製造業PMI亦未及普遍預期，顯示該數據持續下行，但10月工業產出這一硬數據卻按年增長4.6%，超出預期並顯示出按月增長。此外，10月售銷售額同樣超出預期，且較前一個月錄得改善。

延伸閱讀：中國經濟增長三缺一 景順料更多刺激措施出台

隨着多數主要經濟體經濟開始放緩，外需的確面臨下行壓力，預期未來數月，這一狀況將維持......

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編輯：蕭悅潾

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撰文 : 趙耀庭 景順亞太區（日本除外）環球市場策略師

欄名 : 景順觀點

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