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中金：外資續拋A股 但買港股

研究報告 14:11 2023/11/28

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外資持續離棄中國，是中港兩市表現疲弱主因之一。中金分析第三季海外資管機構持股披露，相較於二季度一度增持A股及港股，第三季明顯轉弱，尤其是A股持倉。但該行也留意到，港股部位相較於第二季反而增加。

第三季海外資管機構（主動+被動）持有中資股市值6,701億美元，較第二季減少270億美元底3.9%，當中主動型機構持有中資股市值下降4.8%至4,891億美元。兩者降幅均大於大於同期MSCI中國指數3.1%的跌幅，反映屬主動減持行為。

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分區域看，美國、香港（剔除中資機構）及英國持有中資股規模最大，佔比分別為48%、18%及18%。 相較於二季度，美國資管機構持有中資股市值下降3.4%至3,260億美元，持股佔1.1%，持平於二季度，仍為2015年以來最低。

聚焦中資股持有規模前20大，佔整體外資規模22%的主動型管理機構，第三季持有中資股1,467億美元，較第二季回落4.8%。細分之下，上述機構持有港股市值按季回落4.4%、中概股按季降3.5%；A股持股按季降幅7.8%，明顯更高，顯示A股存在主動減持。中金估算，20大機構對A股持股較上季減少2.7%、港股增加0.8%、中概股減少2.9%。

分析板塊偏好，中金估算前20大資管機構：

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撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 券商有路捉

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