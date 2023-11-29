施羅德：不利債市3因素消退 看好3類債券

重點：

1. 目前優質債券的實質及名義孳息率均處於15年以來的最高水平，在實質估值上，以及相對其他資產類別，尤其是股票更為便宜。 2. 隨着美國經濟增長逐步降温及通脹放緩，以及美國聯邦儲備局（下稱「聯儲局」）的加息周期接近尾聲，從歷史角度來看，目前是投資債券的最佳時機。 3. 看好高品質類別如美國國債及按揭抵押證券 (mortgage backed securities)，另可專注短期企業債券。

▲ 美國聯儲局外貌

債券熊市已經持續3年，債券孳息率自2020年夏季以來不斷上升，導致美國國債錄得自1787年美國通過憲法以來的最差回報。

債券投資者可能會感到挫敗，但放棄投資於該資產類別將會是一個錯誤的決定。盡管通脹率高於過去十年的水平，但目前優質債券的實質及名義孳息率均處於15年以來的最高水平。這導致債券在實質估值上，以及相對其他資產類別，尤其是股票更為便宜。

此外，隨着美國經濟增長逐步降温及通脹放緩，以及聯儲局的加息周期接近尾聲，從歷史角度來看，目前是投資債券的最佳時機。

正確看待回報

過去三年，美國國債市場經歷有史以來最嚴重的跌幅。這個大規模跌幅，可歸咎於三個關鍵因素：

首先，債券孳息率處於低水平，以致息率回報無法抵消資本損失。 其次，聯儲局在短短一年內，實施有記錄以來最大的加息幅度，因而加劇債市的壓力。 最後，疫情影響導致通脹率達到40年來的最高水平。與各類型資產類別的回報相比，固定收益的表現明顯落後，相對於股票及大宗商品的跌幅亦尤其突出。

過去三年，美國國債令人失望的回報表現已經成為歷史。無論從絕對或相對估值的層面來看，債券的估值對比起其他資產類別，正處於過去10年的最低水平，並且在過去20年內位居於最具吸引力資產之一。

然而，這並不意味着債券價格會立即回升，但孳息率上升確實能提供較大的緩衝，藉以抵銷價格進一步下跌。其次，債券不僅低於過去的估值水平，相比其他資產類別如股票亦更具吸引力。

孳息率升為價格跌提供緩衝

雖然這些因素不會導致債券市場立即出現反彈，但卻反映阻礙固定收益資產上升的因素已明顯減少，原因是孳息率上升為價格下跌提供了緩衝。此外......

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資料來源：施羅德投資觀點（2023年11月）

延伸閱讀：施羅德：債券安全邊際現處史上較高水平（新增圖表）

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