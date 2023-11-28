  • 23°C
香港時間 : 20231128日 (週二) 21:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美經濟數據不俗 但選民感受不到

國際 20:22 2023/11/28

分享：

分享：

要判斷經濟好不好，比較客觀的指標是經濟數據，美國第三季國民生產總值（GDP）升幅達4.9%，通脹也回落，10月消費者價格指數（CPI）按年僅升3.2%，失業率僅3.9%，故從牌面數字看，一般都不會認為美國經濟差。然而，一般人很少看數據，往往憑感覺感受經濟好壞，得出的結論往往與數據有矛盾，令拜登（Joe Biden）政府相當憂慮。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

相關文章

美消費有隱憂 女股神更憂通縮
2023/11/27
美消費有隱憂 女股神更憂通縮
英移民人數破頂 保守黨準備落閘？
2023/11/27
英移民人數破頂 保守黨準備落閘？
保守黨大手減稅 英國人有好日子？
2023/11/25
保守黨大手減稅 英國人有好日子？
英國首相換不停 阻不了脫歐公投後亂局
2023/11/24
英國首相換不停 阻不了脫歐公投後亂局
借鑒厄瓜多爾 阿根廷破釜沉舟
2023/11/25
借鑒厄瓜多爾 阿根廷破釜沉舟

你可能感興趣

美消費有隱憂 女股神更憂通縮
22:38 2023/11/27
美消費有隱憂 女股神更憂通縮
英移民人數破頂 保守黨準備落閘？
19:01 2023/11/27
英移民人數破頂 保守黨準備落閘？
保守黨大手減稅 英國人有好日子？
14:29 2023/11/25
保守黨大手減稅 英國人有好日子？

最新專欄文章

國金札記 - 美消費有隱憂 「女股神」更憂通縮
今日
美消費有隱憂 「女股神」更憂通縮
美消費有隱憂 女股神更憂通縮
2023/11/27
美消費有隱憂 女股神更憂通縮
英移民人數破頂 保守黨準備落閘？
2023/11/27
英移民人數破頂 保守黨準備落閘？
國金札記 - 英移民人數破頂 保守黨準備落閘？
2023/11/27
英移民人數破頂 保守黨準備落閘？
保守黨大手減稅 英國人有好日子？
2023/11/25
保守黨大手減稅 英國人有好日子？
經濟數據表現 經濟 選舉 拜登 美國 通脹 失業率 白宮

下一篇文章

施羅德：中國市場現4個向好訊號