美經濟數據不俗 但選民感受不到

要判斷經濟好不好，比較客觀的指標是經濟數據，美國第三季國民生產總值（GDP）升幅達4.9%，通脹也回落，10月消費者價格指數（CPI）按年僅升3.2%，失業率僅3.9%，故從牌面數字看，一般都不會認為美國經濟差。然而，一般人很少看數據，往往憑感覺感受經濟好壞，得出的結論往往與數據有矛盾，令拜登（Joe Biden）政府相當憂慮。

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