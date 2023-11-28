美經濟數據不俗 但選民感受不到 國際 20:22 2023/11/28 分享： 分享： 要判斷經濟好不好，比較客觀的指標是經濟數據，美國第三季國民生產總值（GDP）升幅達4.9%，通脹也回落，10月消費者價格指數（CPI）按年僅升3.2%，失業率僅3.9%，故從牌面數字看，一般都不會認為美國經濟差。然而，一般人很少看數據，往往憑感覺感受經濟好壞，得出的結論往往與數據有矛盾，令拜登（Joe Biden）政府相當憂慮。 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 美消費有隱憂 女股神更憂通縮 2023/11/27 美消費有隱憂 女股神更憂通縮 英移民人數破頂 保守黨準備落閘？ 2023/11/27 英移民人數破頂 保守黨準備落閘？ 保守黨大手減稅 英國人有好日子？ 2023/11/25 保守黨大手減稅 英國人有好日子？ 英國首相換不停 阻不了脫歐公投後亂局 2023/11/24 英國首相換不停 阻不了脫歐公投後亂局 借鑒厄瓜多爾 阿根廷破釜沉舟 2023/11/25 借鑒厄瓜多爾 阿根廷破釜沉舟 你可能感興趣 美消費有隱憂 女股神更憂通縮 22:38 2023/11/27 美消費有隱憂 女股神更憂通縮 英移民人數破頂 保守黨準備落閘？ 19:01 2023/11/27 英移民人數破頂 保守黨準備落閘？ 保守黨大手減稅 英國人有好日子？ 14:29 2023/11/25 保守黨大手減稅 英國人有好日子？ 最新專欄文章 國金札記 - 美消費有隱憂 「女股神」更憂通縮 今日 美消費有隱憂 「女股神」更憂通縮 美消費有隱憂 女股神更憂通縮 2023/11/27 美消費有隱憂 女股神更憂通縮 英移民人數破頂 保守黨準備落閘？ 2023/11/27 英移民人數破頂 保守黨準備落閘？ 國金札記 - 英移民人數破頂 保守黨準備落閘？ 2023/11/27 英移民人數破頂 保守黨準備落閘？ 保守黨大手減稅 英國人有好日子？ 2023/11/25 保守黨大手減稅 英國人有好日子？ 經濟數據表現 經濟 選舉 拜登 美國 通脹 失業率 白宮