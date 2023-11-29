滙豐：地產股要夠現金

施政報告祭出樓市減辣已過一個月，惟本港樓市未見起色。滙豐預計，由於土地供應減少、GDP增長下調以及按揭利率高企，樓價尚要在2024年上半年下跌5%後才會趨於穩定。本地地產股需要具備充足的在手現金來撑過現時的疲弱市場。

差估署剛公布最新私人住宅樓價指數，10月售價指數報321.4點，按月再跌2.2%跌幅擴大，連跌六個月並創2017年3月後約六年半新低。滙豐指出，施政報告的樓市減辣未能如我們預期的刺激市場。由於購房者普遍預期房價將下跌，他們愈來愈傾向觀望。另一方面，為了提振新推盤的銷售業績，開發商不得不推出大幅折扣來吸引購房者的注意。

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滙豐認為，完全取消需求端措施或者預期利率下調可能有助於改變購房者的期望。如果房地產市場進一步惡化，2024年有可能放寬政策。

鑒於尚未售出的庫存增加和利率上升，滙豐注意到開發商正在積極調整新盤的銷售策略以提振銷售。雖然某些新盤的銷售表現令人失望，但滙豐認為積極重置銷售策略最終應該有助於市場找到新的均衡點。

滙豐看好現金充裕的開發商，例如長實集團 （01113） 和信和置業 （00083） ，它們在這個困難的市場中處於較好的位置。完全取消降溫措施和降息可能成為重新評估該行業的關鍵催化劑。

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市場需求仍在 只是以租代買

與低迷的物業銷售價格不同，香港過去一年的住宅租金穩步上升，最近

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