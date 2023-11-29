廣汽恢復增長 末季率先反彈 財金專欄 2023/11/29 分享： 分享： 廣汽集團（02238）是內地汽車製造商，自主品牌包括新能源汽車埃安、傳褀等，聯營和合營品牌有廣汽本田、廣汽豐田等。集團主要盈利來源是聯營和合營公司，但聯營和合營公司的汽車銷量下跌，令首三季盈利下降，但 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 中港沽出訊號齊現 政治市好友迷惘？（第四版） 2023/11/28 中港沽出訊號齊現 政治市好友迷惘？（第四版） 中字股實力談 - 年底多場會議 港股等好消息 2023/11/25 年底多場會議 港股等好消息 中字股實力談 - 通脹率未好 股市點好？（第四版） 2023/11/24 通脹率未好 股市點好？（第四版） 中字股實力談 - 萬物雲破繭 盈利高增長 2023/11/24 萬物雲破繭 盈利高增長 中字股實力談 - 港股拗腰上 催化劑即將殺到（第四版） 2023/11/23 港股拗腰上 催化劑即將殺到（第四版） 新能源汽車銷量 廣州市 市盈率 每股盈利 廣汽集團（02238） 新能源 人民幣 板塊