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廣汽恢復增長 末季率先反彈

財金專欄 2023/11/29

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廣汽集團（02238）是內地汽車製造商，自主品牌包括新能源汽車埃安、傳褀等，聯營和合營品牌有廣汽本田、廣汽豐田等。集團主要盈利來源是聯營和合營公司，但聯營和合營公司的汽車銷量下跌，令首三季盈利下降，但

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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