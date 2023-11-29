【2024前瞻】滙豐投資管理沈昱：料明年次季減息 全年減幅超預期

滙豐投資管理發表「2024年投資展望」， 該行表示環球經濟及投資市場要面對的關鍵問題是「利率問題」。盡管有關政策成功抑制通脹，但卻可能為經濟增長帶來衝擊。對此，滙豐投資認爲全球正走向「新模式」，現時投資者有必要採取「防守性增長」思維。

同時，滙豐投資預計，聯儲侷將在2024年第二季度首次減息，而全年減息幅度將超過市場預期。

中國需新拉力 低信心低消費 地方債不擔心

中國方面，最近公布的政策顯示，中國政府對經濟增長前景沒有安於現狀。該行預料會繼續有政策扶持，例如減息或降準、進一步與地方政府進行債務互換等。

滙豐投資管理中國及亞洲專項股票主管沈昱亦指出，投資中國正面對的三大挑戰......更多內容，用戶請登入。

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