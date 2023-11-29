【2024前瞻】2024年宏觀經濟展望 開源證券：新一輪積極周期已開啟

2023年中國經濟呈現出了疫後復甦，展望未來，經濟的持續增長動能從何而來？開源證券最近的報告着眼短期，從海外央行政策轉向、國內中央加槓桿、庫存周期反轉等角度把脈2024年海外和中國的宏觀經濟。

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海外：經濟增長分化，迎接央行寬鬆轉向

1. 美國經濟：暫無近憂或有遠慮 當前美國經濟增長韌性較足，暫無近憂，但支持美國經濟短期保持較高韌性的勞動力市場、財政擴張以及居民獲得的信貸支撐目前均出現邊際降温的趨勢，美國經濟或有遠慮。美國聯儲局或已結束加息，但減息的時間節點還存在較大的不確定性。更進一步來看，即使開始減息，幅度和節奏或許也是「減減停停」，整體的減幅或不大。

2. 2024總統大選臨近，美國政治面臨不確定性

當前特朗普、拜登是共和、民主兩黨內的領先人選，很大機會將成為兩黨的總統候選人，其焦點議題或集中在墮胎、經濟民生、移民以及對外援助上，這將給美國的政治帶來不確定性。

3. 歐洲：經濟「硬着陸」風險提升 歐央行加息或已終結

從GDP、PMI、消費者信心指數以及金融信貸資料來看，歐洲經濟衰退壓力較大。但考慮到歐洲的能源問題或對通脹形成提振，歐央行加息或已達到終點，但降息時點仍需等待......更多內容請登入。

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