信安：3因素撑光伏發電成未來主流電源

重點：

光伏行業在過去十年成本大降，加上行業技術進步仍在持續改良，在碳中和的背景下，光伏發電有望成為未來主流的電源形式。另隨着未來矽料新增產能投產，產業鏈整體價格有望實現再平衡，或能進一步刺激光伏行業產品的需求。

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光伏行業在過去十年，每度電成本下降約85%（註1），從2010年的2.47元/度，下降至2020年的0.37元/度。

光伏行業不但成本大幅下降，而且行業技術進步仍在持續改良，在碳中和的背景下，光伏發電有望成為未來主流的電源形式。根據中國國家政策要求，2025年中國非化石能源佔比將達到20%，2030年達到25%，我們預計，在第十四個五年規劃期間，風電和光伏年均裝機量將達到120吉瓦（GW），而第十五個五年規劃期間，風電和光伏年均裝機將達到140GW，其中光伏佔三分之二。

由於歐洲、美國、印度、東南亞等國家及地區光伏發展速度也非常快，2021至2025年全球光伏年均裝機預計能達到200GW，相比第十三個五年規劃時間增長翻倍（註1）。

進入技術周期和產能周期

雖然光伏行業的補貼周期已過，但是......

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註1. 截至2023年10月31日。資料來源：國際可再生能源署(IRENA)。

文章資料來源：信安資金管理（亞洲）有限公司。如非特別註明，本文所有估算或預測數字均由建信資產管理（香港）有限公司提供。

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