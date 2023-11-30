  • 23°C
香港時間 : 20231130日 (週四) 01:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

信安：3因素撑光伏發電成未來主流電源

中國 00:03 2023/11/30

分享：

分享：

重點：

光伏行業在過去十年成本大降，加上行業技術進步仍在持續改良，在碳中和的背景下，光伏發電有望成為未來主流的電源形式。另隨着未來矽料新增產能投產，產業鏈整體價格有望實現再平衡，或能進一步刺激光伏行業產品的需求。

（請點擊圖片放大）

點擊圖片放大

光伏行業在過去十年，每度電成本下降約85%（註1），從2010年的2.47元/度，下降至2020年的0.37元/度。

光伏行業不但成本大幅下降，而且行業技術進步仍在持續改良，在碳中和的背景下，光伏發電有望成為未來主流的電源形式。根據中國國家政策要求，2025年中國非化石能源佔比將達到20%，2030年達到25%，我們預計，在第十四個五年規劃期間，風電和光伏年均裝機量將達到120吉瓦（GW），而第十五個五年規劃期間，風電和光伏年均裝機將達到140GW，其中光伏佔三分之二。

由於歐洲、美國、印度、東南亞等國家及地區光伏發展速度也非常快，2021至2025年全球光伏年均裝機預計能達到200GW，相比第十三個五年規劃時間增長翻倍（註1）。

進入技術周期和產能周期

雖然光伏行業的補貼周期已過，但是......

點擊圖片放大

（請點擊圖片放大）

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

註1. 截至2023年10月31日。資料來源：國際可再生能源署(IRENA)。

文章資料來源：信安資金管理（亞洲）有限公司。如非特別註明，本文所有估算或預測數字均由建信資產管理（香港）有限公司提供。

延伸閱讀：施羅德：中國市場現4個向好訊號

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

 

...

撰文 : 劉克飛 建信資產管理（香港）有限公司基金經理

欄名 : 信安觀點

相關文章

施羅德：中國市場現4個向好訊號
2023/11/28
施羅德：中國市場現4個向好訊號
摩通：新機制對兩電影響輕微負面 暫予中性評級（持續更新）
2023/11/29
摩通：新機制對兩電影響輕微負面 暫予中性評級（持續更新）

你可能感興趣

施羅德：中國市場現4個向好訊號
19:08 2023/11/28
施羅德：中國市場現4個向好訊號
摩通：新機制對兩電影響輕微負面 暫予中性評級（持續更新）
20:00 2023/11/29
摩通：新機制對兩電影響輕微負面 暫予中性評級（持續更新）

最新專欄文章

信安：展望光伏6個子行業潛在機遇
2023/11/02
信安：展望光伏6個子行業潛在機遇
可持續發展 碳中和 新能源 補貼 中國 中國市場 宏觀市場

下一篇文章

息口高消費下流 中式電商橫掃全球