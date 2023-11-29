日本藥妝店巨頭傳出售 各方現三國殺

源於北海道的藥妝店巨頭Tsuruha控股（日：3391），最近傳出或將出售。當中來龍去脈劇力萬鈞，涉及Tsuruha、AEON與激進股東三方角力。雖然故事引人入勝，但筆者認為值得研究的投資對象，則另有其股。

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Tsuruha旗下藥妝店舖 日本最多

Tsuruha藥局於1929年北海道創業，現時是北海道是北海道最大的連鎖藥妝店，2005年起公司重整成現時控股架構，為合併收購準備。2006年旋即收購千葉縣同業福太郎，2009年收購島根縣Wellness，2013年再收購廣島縣Wants，2015年又收購愛媛縣Lady Drugstore，2020年更收購福岡縣DrugEleven。一番收購整合後，Tsuruha控股不知不覺間成為日本店舖最多，兼銷售額第二大的藥妝店集團。

本來Tsuruha今年的亮點，應該與同業一樣，是業績隨國際旅客恢復帶動免稅銷售增長。不過原來香港一家激進投資者Oasis Management，於去年10月起開始增持公司股權，直至今年7月持股12.8%後，發聲砲轟Tsuruha董事局，為公司經營層增加變數。

Oasis Management認為，Tsuruha的三個創辦人家族於董事局一直欠缺制衡，公司治理水平欠佳導致公司業績疲弱，甚至作出失實陳述，均損害股東利益。Oasis Management隨即於今年8月股東大會動議，撤換董事局成員。

雖然Tsuruha的銷售增長和股價表現，近年或跑輸行業平均。但其實在2022年前，Tsuruha與當時尚未合併的松本清相比，表現僅屬平分秋色。驟看之下，Oasis Management對公司的批評稍欠公允。不過考慮到Oasis Management想改組公司董事會，其嚴厲措詞則相當合乎戰略目標。

AEON持股13% 為Tsuruha大股東

最終相關動議未獲通過，其中一個重要因素，乃持股13.3%的最大股東AEON仍然支持Tsuruha現任董事會。其實AEON早於1995年已入股Tsuruha，而且有業務往來，外人想打破既有局面相當困難。

正當股權爭奪戰看似塵埃落定之際，市場就傳出Tsuruha創辦人家族正在探索，或會將公司出售予私募基金。雖然出售計劃欠奉細節，但其目標估值40億美元和出售意向已極具戲劇性。消息傳出後，Tsuruha市值已與目標估值接近，獲利機會較低。

筆者反而有個大膽的想法。AEON旗下，本來就有日本銷售額第一的連鎖藥妝店Welcia（日：3141）。而Welcia和Tsuruha於去年10月，在青森縣其實亦已有小規模的物流合作。既有松本清和Cocokara合併的珠玉在前（詳見本欄《松本清與Cocokara連橫成合併典範》一文），證明採購和物流能產生協同效應，Welcia和Tsuruha合併亦有可取之處。誠然，Welcia最近藥品業務較弱，拖累公司估值。現時即使與Tsuruha尋求合併，亦難免於交易價格有所爭拗，要成功通過並不容易。不過筆者認為，以現時市場對Welcia基本面的預期悲觀，以及與Tsuruha有意外驚喜的機會，反而值搏。

（筆者公司管理之基金沒有持有Tsuruha或Welcia權益。）

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