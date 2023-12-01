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信安：風電兩方面迎來高增期

中國 00:03 2023/12/01

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重點：

1. 中國海上風電有天然優勢，加上其長期增長空間廣，2023至2025年海上風電將有望迎來高增長。

2. 陸上風電需求有望保持穩定增長。

3. 風電行業目前板塊估值水平較低，可聚焦優質風電整機和零部件公司。

（請點擊圖片放大）

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中國海岸綫長，海域面積廣闊，令海上風電有天然優勢，加上發電時數較高、發電穩定、靠近負荷中心等優勢，有利就地消納，令海上風電長期增長空間廣，2023至2025年海上風電將有望迎來高增長。

2022年中國國內整體風電招標量高達103.3吉瓦（GW），而同年的併網裝機僅為37.6GW。我們認為，2023年的高招標量將繼續支撑未來的裝機量增長。隨着疫情放開、成本下行，預計2024年中國國內海上風電裝機為10GW以上，按年增長翻倍。

另一方面，陸上風電大規模化，有利降低成本，或令陸上風電場收益能持續高企。

此外，2021年國家能源局及發改委公布的第一及第二期以沙漠、戈壁、沙漠地區為重點的大型風電、光伏基地建設項目（註1）將加速推進，加上......

點擊圖片放大

（請點擊圖片放大）

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

註1：截至2023年10月31日。資料來源：國家能源局。

註2：《通脹削減法案》是英文官方名稱 “Inflation Reduction Act”的中文翻譯。

資料來源：信安資金管理（亞洲）有限公司。如非特別註明，本文所有估算或預測數字均由建信資產管理（香港）有限公司提供。

至於信安對光伏行業的最新分析，詳見：【下一頁

延伸閱讀：施羅德：中國市場現4個向好訊號

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撰文 : 劉克飛 建信資產管理（香港）有限公司基金經理

欄名 : 信安觀點

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