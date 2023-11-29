息口高消費下流 中式電商橫掃全球

淘寶、拼多多這類內地電商，港人都不陌生，其貨品質素不是最好，但勝在平，將中國製造的價格優勢放到最大，就算加上運費往往也有着數，吸引精明的港人。類似的經營模式轉戰外國，原來一樣掂，主要賣服裝的中式電商Shein，混得風生水起，成為全球最大時尚電商，據報最近更向美國監管部門，提交上市申請。

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