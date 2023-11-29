息口高消費下流 中式電商橫掃全球 國際 21:06 2023/11/29 分享： 分享： 淘寶、拼多多這類內地電商，港人都不陌生，其貨品質素不是最好，但勝在平，將中國製造的價格優勢放到最大，就算加上運費往往也有着數，吸引精明的港人。類似的經營模式轉戰外國，原來一樣掂，主要賣服裝的中式電商Shein，混得風生水起，成為全球最大時尚電商，據報最近更向美國監管部門，提交上市申請。 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 美經濟數據不俗 選民為何不認同？ 今日 美經濟數據不俗 選民為何不認同？ 美消費有隱憂 女股神更憂通縮 今日 美消費有隱憂 女股神更憂通縮 英移民人數破頂 保守黨準備落閘？ 今日 英移民人數破頂 保守黨準備落閘？ 保守黨大手減稅 英國人有好日子？ 2023/11/25 保守黨大手減稅 英國人有好日子？ 英國首相換不停 阻不了脫歐公投後亂局 2023/11/24 英國首相換不停 阻不了脫歐公投後亂局 你可能感興趣 美經濟數據不俗 選民為何不認同？ 今日 18:47 美經濟數據不俗 選民為何不認同？ 美消費有隱憂 女股神更憂通縮 今日 09:45 美消費有隱憂 女股神更憂通縮 英移民人數破頂 保守黨準備落閘？ 今日 09:26 英移民人數破頂 保守黨準備落閘？ 最新專欄文章 美經濟數據不俗 選民為何不認同？ 今日 美經濟數據不俗 選民為何不認同？ 美消費有隱憂 女股神更憂通縮 今日 美消費有隱憂 女股神更憂通縮 英移民人數破頂 保守黨準備落閘？ 今日 英移民人數破頂 保守黨準備落閘？ 國金札記 - 美經濟數據不俗 選民緣何「無感」 今日 美經濟數據不俗 選民緣何「無感」 國金札記 - 美消費有隱憂 「女股神」更憂通縮 2023/11/28 美消費有隱憂 「女股神」更憂通縮 網上購物 經濟 社交平台 科技產品 Meta 中美關係 零售 中國 淘寶