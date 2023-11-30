息口高消費下流 平價電商橫掃全球

淘寶、拼多多這類內地電商，港人都不陌生，其貨品質素不是最好，但勝在平，將中國製造的價格優勢放到最大，就算加上運費往往也有着數，吸引精明的港人。類似的經營模式轉戰外國，原來一樣掂，主要賣服裝的中式電商Shein，混得風生水起，成為全球最大時尚電商，據報最近更向美國監管部門，提交上市申請。

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Shein主攻海外國際市場，港人未必熟悉，到底有幾受歡迎？集團今年初獲得紅杉資本、阿布扎比主權基金Mubadala等財團的融資，當時估值便達到660億美元（約5,148億港元），同屬跨國快時尚集團的H&M市值僅約240億美元（約1,872億港元），長實市值，也不到1,400億港元。

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Shein近幾年在美國忽然流行，2022年更在最多人下載購物類手機程式中列榜首，美國傳媒的相關報道不約而同對平台上所售賣衣物價錢之平嘖嘖稱奇，T-shirt、毛衣、裙子的價格，可低至2美元，而且設計不俗，還要免運費，亦可以退貨，難怪能迅速走紅。不僅歐美，甚至在日本、南韓，也生意興隆，迅速做大。

一如H&M、Uniqlo這類時尚企業，Shein借助了中國的製造業產能，能將生產成本壓到極低水平，而且Shein是純電商，削走中間人，不用付店舖成本，集團的市場推廣，主要靠社交媒體，瞄準年輕人，付款給KOL要求幫助推廣，開支相對低，卻能取得不俗效果，有點像內地流行的直播帶貨......更多內容，訂戶請登入。

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