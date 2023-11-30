中移動盈利穩定 8厘息防守性強 財金專欄 2023/11/30 分享： 分享： 中國移動（00941）是內地最大電訊營運商，提供移動話音和數據、有綫寬頻等服務，當中5G套餐用戶市佔率逾57%，而近年盈利增速提升至中單位數，未來料可保持這增長，加上7.6厘預測息率，在震盪市具防守性 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【萬七攻防】人民幣升值VS班資回朝（第四版） 2023/11/29 【萬七攻防】人民幣升值VS班資回朝（第四版） 中字股實力談 - 廣汽恢復增長 末季率先反彈 2023/11/29 廣汽恢復增長 末季率先反彈 中字股實力談 - 中港沽出訊號齊現 政治市好友迷惘？（第四版） 2023/11/28 中港沽出訊號齊現 政治市好友迷惘？（第四版） 中字股實力談 - 年底多場會議 港股等好消息 2023/11/25 年底多場會議 港股等好消息 中字股實力談 - 通脹率未好 股市點好？（第四版） 2023/11/24 通脹率未好 股市點好？（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 5G 中國工業和信息化部 中國電信（00728） 中國聯通（00762） 中國移動（00941） 人民幣