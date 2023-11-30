中移動盈利穩定 8厘息防守性強

中國移動（00941）是內地最大電訊營運商，提供移動話音和數據、有綫寬頻等服務，當中5G套餐用戶市佔率逾57%，而近年盈利增速提升至中單位數，未來料可保持這增長，加上7.6厘預測息率，在震盪市具防守性

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