新西蘭叫停禁煙法 金錢重要過健康？

新西蘭日前正式改朝換代，新政府決定將前朝多項爭議性政策推倒重來，首當其衝就是開創全球先河的世代禁煙法。

吸煙是新西蘭可避免死亡個案的主要成因，前總理阿德恩（Jacinda Ardern）領導的左翼工黨（Labour Party）希望透過禁煙法，阻止年輕一代染上吸煙惡習，令他們成為「無煙世代」。禁煙法的短期目標，為2025年吸煙率降至整體人口的5%，長遠目標則是全面禁煙，將新西蘭打造成「無煙國度」。

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新西蘭人口為520萬，吸煙人口約33萬，意味吸煙率為6.3%，當中18至24歲年輕吸煙人口為3.4萬。短期而言，以過去一年有8.4萬人停止吸煙計，吸煙率於一年間由6.3%降至5%，即減少7萬人，達標的難度似乎不高。

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然而，全面禁煙如此宏大的長達目標，卻需要進取的政策配合。禁煙法的3項主要措施，分別是明年7月起永久禁止向2009年以後出生的民眾銷售香煙，將全國香煙銷售點由6,000個大減9成至600個，以及要求減少香煙的尼古丁成份......更多內容，訂戶請登入。

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