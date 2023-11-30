人民幣權威譚雅玲：料人幣明年初延續升值行情

中國外滙投資研究院院長、內地經濟學家譚雅玲撰文分析，預計12月中下旬人民幣走勢，有可能快速升值至7元上下水平，收官水平有可能在6.96至7.00元，偏升值為主。她認為，人民幣行情有「3個一樣+3個不一樣」的邏輯與背景，詳見下文分析。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

她指出，首先看人民幣行情一樣的邏輯與背景。去年與今年人民幣行情相似發生於11月左右，一樣的局面存在邏輯對標與競爭環境比較基本一致。

1. 時間與節奏一樣：

縱觀去年與今年行情規律相似之處，其中就是人民幣貶值節奏與邏輯一樣。尤其是去年11月1日與今年11月1日滙率水平相似，人民幣7.32元一樣，隨即人民幣開啟升值節奏也十分相似。

雖然去年人民幣升值至7.02元，而今年人民幣升值至今卡在7.11元，但人民幣當年各自升值節制點差異，是升值幅度不一致重要的背景。畢竟去年人民幣升值高點6.30元，而今年人民幣升值6.69元，人民幣升值比較為6.2%幅度，這就形成人民幣同期升值修復呈現差異性1.4%的不同。

目前關鍵點在於年底前一個月，即12月行情難度加大不確定性，但依然是一樣的慣性規律與對標階段特色。

2. 主導與引導一樣：

去年與今年人民幣市場行情主導一樣的局面，就是美元主導和離岸引領。尤其是今年美元最高點時間與去年相似，只是滙率水平差異有所不同。去年9月底至10月初美元指數為114點，今年則為107點，進而美元貶值與人民幣貶值同步性一樣，惟不同在於人民幣貶值力度與節奏，要比去年更加極端。

譚雅玲指，畢竟去年人民幣破7發生在9月，人民幣貶值之快比較滯後於今年，今年人民幣破7發生在5月，人民幣極端貶值時長強於去年，進而呈現與美元貶值同步現象是一樣的邏輯，也基本以美元技術與策略為主一樣不變。

3. 息差與時差一樣：

雖然美聯儲加息今年出現兩次不加息暫停表現，但美元與人民幣利率差異依然是敏感點，進而也是人民幣被炒作一樣局面。

目前看只是今年海外人民幣規模更使得人民幣貶值提前甚至貶值被推波助瀾。加上目前國際外滙市場依然是規模效益超強，總數量已經上至8.5萬億美元，而美元交易比例佔到將近90%，美國中小銀行事件是激化美元數量與主導力的故縱烏龍事件，美元壓制與擺布人民幣仍是行情側重。尤其海外人民幣參數對在岸影響較大，進而中國央行人民幣超調風險管控難以達到人民幣升值修復指導作用。

期間市場最突出的就是9月人民幣極端貶值7.34元之後，人行中間價報價維持7.17元長達近2個月，但此間離岸人民幣依然極端貶值引導至7.30元方向為常態，地域差與時間差形成的人民幣被引導加上海外人民幣屯量，人民幣貶值被動與......更多內容請登入。

編輯：錢家鋒

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...