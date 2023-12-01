中央谷長三角 寧滬盈利復增

江蘇寧滬高速（00177）主業務是收費路橋的投資、建設、營運和管理，經營區域在長江三角洲，是江蘇省唯一上市路橋公司。而公司盈利經過2022年倒退後，今年可以恢復增長，中央重申推動長江經濟帶高質量發展，

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