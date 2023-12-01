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道富：地緣風險增加 央行積極配置黃金

財金專欄 2023/12/01

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當今的經濟和地緣政治風險不斷增加，推動中央銀行繼續購買黃金，道富環球投資管理認為，新興市場中央銀行對黃金的配置仍然不足，其增加配置的積極性也較大。

2022年，全球各中央銀行錄得其有史以來最大的年度黃金

...

撰文 : 徐志傑 道富環球投資管理SPDR ETF業務亞太區黃金策略師

欄名 : 名家觀點

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