道富：地緣風險增加 央行積極配置黃金 財金專欄 2023/12/01 分享： 分享： 當今的經濟和地緣政治風險不斷增加，推動中央銀行繼續購買黃金，道富環球投資管理認為，新興市場中央銀行對黃金的配置仍然不足，其增加配置的積極性也較大。 2022年，全球各中央銀行錄得其有史以來最大的年度黃金 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 徐志傑 道富環球投資管理SPDR ETF業務亞太區黃金策略師 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 瑞士寶盛：紡織品回收系統可改善ESG 2023/11/30 瑞士寶盛：紡織品回收系統可改善ESG 保德信：人口結構改變 留意三大行業 2023/11/29 保德信：人口結構改變 留意三大行業 陶冬：聖誕銷情靜 美滙分歧 2023/11/28 陶冬：聖誕銷情靜 美滙分歧 惠理：經濟信心疲弱 中港股市不前 2023/11/24 惠理：經濟信心疲弱 中港股市不前 首源投資：倖存內房債券回報巨大 2023/11/23 首源投資：倖存內房債券回報巨大 中國 經濟 美元 政治 金融 外滙 歐洲 中央銀行 外滙儲備 日圓