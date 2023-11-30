基辛格時代不再 務實外交褪色

美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）逝世，國際上對他的評價相當兩極。信奉現實主義政治的基辛格，以務實外交為美國尋求利益著稱，欣賞他的人，將他與德國宰相卑斯麥（Bismarck）、法國的黎塞留主教（Cardinal Richelieu）這類名留青史的西方政治家比肩，但也有不少人對他猛列抨擊，認為他默許越戰時濫炸平民，放任印尼侵略東帝汶，罵他是「國際戰犯」。

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