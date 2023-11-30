基辛格時代不再 務實外交褪色 國際 23:09 2023/11/30 分享： 分享： 美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）逝世，國際上對他的評價相當兩極。信奉現實主義政治的基辛格，以務實外交為美國尋求利益著稱，欣賞他的人，將他與德國宰相卑斯麥（Bismarck）、法國的黎塞留主教（Cardinal Richelieu）這類名留青史的西方政治家比肩，但也有不少人對他猛列抨擊，認為他默許越戰時濫炸平民，放任印尼侵略東帝汶，罵他是「國際戰犯」。 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 息口高消費下流 平價電商橫掃全球 2023/11/30 息口高消費下流 平價電商橫掃全球 美經濟數據不俗 選民為何不認同？ 2023/11/30 美經濟數據不俗 選民為何不認同？ 美消費有隱憂 女股神更憂通縮 2023/11/30 美消費有隱憂 女股神更憂通縮 英移民人數破頂 保守黨準備落閘？ 2023/11/30 英移民人數破頂 保守黨準備落閘？ 保守黨大手減稅 英國人有好日子？ 2023/11/25 保守黨大手減稅 英國人有好日子？ 你可能感興趣 息口高消費下流 平價電商橫掃全球 18:39 2023/11/30 息口高消費下流 平價電商橫掃全球 美經濟數據不俗 選民為何不認同？ 08:24 2023/11/30 美經濟數據不俗 選民為何不認同？ 美消費有隱憂 女股神更憂通縮 18:24 2023/11/30 美消費有隱憂 女股神更憂通縮 最新專欄文章 英移民人數破頂 保守黨準備落閘？ 2023/11/30 英移民人數破頂 保守黨準備落閘？ 息口高消費下流 平價電商橫掃全球 2023/11/30 息口高消費下流 平價電商橫掃全球 美消費有隱憂 女股神更憂通縮 2023/11/30 美消費有隱憂 女股神更憂通縮 美經濟數據不俗 選民為何不認同？ 2023/11/30 美經濟數據不俗 選民為何不認同？ 國金札記 - 平價迎合消費下流 中式電商橫掃全球 2023/11/30 平價迎合消費下流 中式電商橫掃全球 政治 地緣政治 中美貿易戰 拜登 特朗普 歷史事件 美國