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美擬撤港經貿辦 議員：趁機檢討職能

財金專欄 2023/12/01

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美國參眾兩院的外交事務委員會分別通過法案，涉撤銷香港駐美的經貿辦事處。港府中人表示，美方要落實路還很長，最終未必能成事。

中美關係稍微緩和，美國參眾兩院的外交事務委員會卻分別通過法案，涉撤銷香港駐美的經

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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