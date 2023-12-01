美擬撤港經貿辦 議員：趁機檢討職能 財金專欄 2023/12/01 分享： 分享： 美國參眾兩院的外交事務委員會分別通過法案，涉撤銷香港駐美的經貿辦事處。港府中人表示，美方要落實路還很長，最終未必能成事。 中美關係稍微緩和，美國參眾兩院的外交事務委員會卻分別通過法案，涉撤銷香港駐美的經 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 港搶內地高才 資金過河難怎解決？ 2023/11/30 港搶內地高才 資金過河難怎解決？ 有政戲 - 港吸客各方獻計 聖誕市道避冷風 2023/11/29 港吸客各方獻計 聖誕市道避冷風 有政戲 - 京頻招外資 鄭雁雄挺港國際化 2023/11/28 京頻招外資 鄭雁雄挺港國際化 有政戲 - 吸生命健康科企落戶 香港起飛 2023/11/27 吸生命健康科企落戶 香港起飛 有政戲 - 移民潮緩未完結 2025成關鍵？ 2023/11/24 移民潮緩未完結 2025成關鍵？ 政治 香港 美國 中美關係 外交 立法會 紐約 葉劉淑儀 美國國會 行政會議