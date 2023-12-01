美擬撤港經貿辦 議員：趁機檢討職能

美國參眾兩院的外交事務委員會分別通過法案，涉撤銷香港駐美的經貿辦事處。港府中人表示，美方要落實路還很長，最終未必能成事。

中美關係稍微緩和，美國參眾兩院的外交事務委員會卻分別通過法案，涉撤銷香港駐美的經

...