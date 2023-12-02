港股12月反攻 關鍵看兩個會 財金專欄 2023/12/02 分享： 分享： 港股踏入12月首個交易日便立即創見超過12個月低位，報16830點，今年走勢每況愈下，再破底機會愈來愈高，尤其A股也乏力，人民幣曾急升但其後又力不從心。好友要在收官月反攻，睇住聯儲局議息和中央經濟工作 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 恒指16830今年低 好友反攻等待催化劑（第四版） 2023/12/01 恒指16830今年低 好友反攻等待催化劑（第四版） 中字股實力談 - 中央谷長三角 寧滬盈利復增 2023/12/01 中央谷長三角 寧滬盈利復增 中字股實力談 - 2023收官月 港股浴火重生？（第四版） 2023/11/30 2023收官月 港股浴火重生？（第四版） 中字股實力談 - 中移動盈利穩定 8厘息防守性強 2023/11/30 中移動盈利穩定 8厘息防守性強 中字股實力談 - 【萬七攻防】人民幣升值VS班資回朝（第四版） 2023/11/29 【萬七攻防】人民幣升值VS班資回朝（第四版） 中共中央政治局 恒生指數 恒生中國企業指數 上海證券交易所綜合股價指數 滬深300指數 美國聯儲局 人民幣 下降通道 習近平