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港股12月反攻 關鍵看兩個會

財金專欄 2023/12/02

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港股踏入12月首個交易日便立即創見超過12個月低位，報16830點，今年走勢每況愈下，再破底機會愈來愈高，尤其A股也乏力，人民幣曾急升但其後又力不從心。好友要在收官月反攻，睇住聯儲局議息和中央經濟工作

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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