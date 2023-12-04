2024年中樓市才有轉機？

樓市依然吹淡風，最新公布的官方樓價指數再度下跌，並創逾6年半新低。在市場交投氣氛受挫、新盤一手貨尾量亦創新高，而且加息周期尚未結束，相信年內樓價仍有下調壓力，至少要待明年中，樓市前景才轉趨明朗。

根據差估署資料，10月私人住宅售價指數報321.4點，按月跌約2.16%，數字連挫6個月。今年至今全年樓價已經跌3.9%，屬於2017年3月後、逾6年半新低。

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觀乎市場情況，由於美國去年持續加息，削弱市場信心，拖累樓市成交及樓價。同時，對發展商而言，加息令他們的發展成本增加，加上面對市場交投氣氛差，在這兩難局面下，多個新盤均低開吸客，而且發展商投地趨保守，年內已有數幅地皮流標，這種種跡象均反映發展商對後市均不樂觀。至於二手方面，近期市場出現不少蝕讓個案，整體交投以減價盤......更多內容，訂戶請登入。

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