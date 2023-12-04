信安：儲能行業未來兩大焦點

重點：

儲能應用是能源結構轉型的關鍵一環，隨着鋰電成本快速下降，未來3至5年電化學儲能技術有望突破，預計儲能應進入增長強勁的階段，同時估值或將快速上升。

在全球邁向淨零排放的共同目標下，對可再生能源的需求持續上升，綠色轉型已發展成結構性趨勢。科技發展推動發展成本持續下降，加上中國政府推出多項政策支持，均有利可再生能源發展。

此外，歐洲能源危機帶動戶用儲能需求快速增長，儲能行業在2022年發展強勁。雖然2023年歐洲能源危機或有所緩解，但預計還有一定的裝機需求，歐洲戶用儲能或會維持相對可觀的增長。

未來聚焦工商業及大型儲能

展望未來，可聚焦工商業儲能和大型儲能。工商業儲能方面，2023年海外市場的增長相對較大；至於大型儲能，雖然目前商業模式及盈利情況仍未明朗，但是考慮到這是中國國家能源結構轉型的重要部分，以及中國政府已推出多項相關政策，有助推動儲能商業模式的發展。2023年大型儲能需求或仍然旺盛，亦令儲能的商業模式逐漸清晰。

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儲能應用是碳中和下能源結構轉型的關鍵一環，目前主要經濟體相繼推出政策支持儲能發展，隨着鋰電成本快速下降，未來3至5年電化學儲能有望實現關鍵的突，預計......

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資料來源：信安資金管理（亞洲）有限公司。如非特別註明，本文所有估算或預測數字均由建信資產管理（香港）有限公司提供。

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