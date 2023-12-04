富達簡立恆：政策效果漸現 薦5大投資主題

港股表現一浪低過一浪，但富達國際投資策略董事簡立恆在接受Money Times專訪時表示，隨着內地政策效果開始見效，現在有不少板塊值得投資者留意。

簡立恆看好受到政策支持的板塊，例如環保、電動車及醫療保健板塊。另外，他指和氣候相關、電動車相關以及醫療保健相關的板塊，政策面逆風會較少。詳見以下分析。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

1. 電動車

他指，電動車方面，比起下游車企，會更看好上游零部件製造商，因為電動車企的估值高，競爭大，「很多都在減價，雖然銷售也有增長，但不是繼續持續這麼快。」

因此他認為，上游產業鏈，例如做玻璃、做零部件、做充電器、做電池、做車胎的，相對競爭會比較少，估值也沒有車企那麼貴，認為這些公司會有比較多的投資機遇......更多內容，訂戶請登入。

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...