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富達簡立恆：政策效果漸現 薦5大投資主題

財金猛人追蹤 08:29 2023/12/04

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港股表現一浪低過一浪，但富達國際投資策略董事簡立恆在接受Money Times專訪時表示，隨着內地政策效果開始見效，現在有不少板塊值得投資者留意。

簡立恆看好受到政策支持的板塊，例如環保、電動車及醫療保健板塊。另外，他指和氣候相關、電動車相關以及醫療保健相關的板塊，政策面逆風會較少。詳見以下分析。

點擊圖片放大
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1. 電動車

他指，電動車方面，比起下游車企，會更看好上游零部件製造商，因為電動車企的估值高，競爭大，「很多都在減價，雖然銷售也有增長，但不是繼續持續這麼快。」

因此他認為，上游產業鏈，例如做玻璃、做零部件、做充電器、做電池、做車胎的，相對競爭會比較少，估值也沒有車企那麼貴，認為這些公司會有比較多的投資機遇......更多內容，訂戶請登入。

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撰文 : 劉雅文 MoneyTimes

欄名 : MT專訪

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