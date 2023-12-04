比亞迪未來最大對手：華為

華為入局智能汽車，標誌着電動車的技術競爭，未來要同時考慮更高層級的自動駕駛技術。2024年投資新能源車板塊，要關注現有龍頭在自動駕駛技術上能否保持競爭優勢。

11月28日，華為首次正式發表鴻蒙智慧汽車科技生態聯盟「鴻蒙智行」，將以往資訊產業及消費性電子產品的優秀實踐，跨界適配到了汽車領域，聯合中國汽車產業夥伴為用戶打造卓越的智慧電動車產品以及提供極致的智慧出行體驗，打造開放、共享的科技平台，共同攀登智慧電動車時代高峰。

華為常務董事余承東表示，華為在汽車業務方面有三種合作模式，歡迎中國有實力的車廠來參與共建、共同打造最領先的、極致的智慧汽車解決方案的產品。

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現時已有的「華為系」智選車品牌，分別有賽力斯的「問界」及奇瑞的「智界」，兩者的最新車型在廣州車展亮相，聲勢蓋過其他品牌︰

轎跑車「智界S7」，預售價25.8萬元起，首次搭載全新鴻蒙OS 4座艙、華為途靈底盤、800V高壓快充，截至11月28日預定超2萬輛；

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全場景智慧旗艦SUV「問界M9」，預售價格50萬至60萬元，首次搭載華為百萬像素智慧大燈、盤古AI大模型、光場屏等一系列豪華科技，截至11月28日預定突破3.3萬輛。

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相比起特斯拉，華為入局新能源車市場更令市場擔心現有車企的後向，因為公司具備足夠的科技實力衝擊智能車龍頭寶座，也沒有外企水土不服的問題。比亞迪 （01211） 的近況更令市場擔心，源於董事長王傳福曾於業績交流會上直言︰

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