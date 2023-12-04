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歐元1.08至1.1上落

財金專欄 2023/12/04

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歐元區2023年11月年通脹率急降至2.4%，數字公布後，市場隨即預期歐央行提早於2024年4月便作減息，現估歐央行全年減息幅度為100基點。隨美國PCE通脹數字回落，市場同樣估聯儲局減幅為100基點

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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