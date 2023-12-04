歐元1.08至1.1上落 財金專欄 2023/12/04 分享： 分享： 歐元區2023年11月年通脹率急降至2.4%，數字公布後，市場隨即預期歐央行提早於2024年4月便作減息，現估歐央行全年減息幅度為100基點。隨美國PCE通脹數字回落，市場同樣估聯儲局減幅為100基點 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 拆解經濟差英鎊強有因 今日 拆解經濟差英鎊強有因 英鎊有望挑戰1.28美元 今日 英鎊有望挑戰1.28美元 日圓147至150徘徊 今日 日圓147至150徘徊 澳元維持上升目標68美仙 今日 澳元維持上升目標68美仙 紐元上調目標至64美仙 今日 紐元上調目標至64美仙 你可能感興趣 拆解經濟差英鎊強有因 今日 01:00 拆解經濟差英鎊強有因 英鎊有望挑戰1.28美元 今日 01:00 英鎊有望挑戰1.28美元 日圓147至150徘徊 今日 01:00 日圓147至150徘徊 最新專欄文章 拆解經濟差英鎊強有因 今日 拆解經濟差英鎊強有因 加元料1.345阻力較大 今日 加元料1.345阻力較大 紐元上調目標至64美仙 今日 紐元上調目標至64美仙 澳元維持上升目標68美仙 今日 澳元維持上升目標68美仙 日圓147至150徘徊 今日 日圓147至150徘徊 經濟 美國 美元 通脹 英國 外滙 美滙指數 貨幣政策 美滙 英鎊