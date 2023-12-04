英鎊有望挑戰1.28美元 財金專欄 2023/12/04 分享： 分享： 英政府宣布2024年4月將調高最低工資11.5%，料將使英倫銀行不得不延後減息日期至2024年8月，以提防通脹失控。若美聯儲局於2024年5月便開展減息周期，屆時就不排除將出現英息高於美息情況。料有關 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 拆解經濟差英鎊強有因 今日 拆解經濟差英鎊強有因 歐元1.08至1.1上落 今日 歐元1.08至1.1上落 日圓147至150徘徊 今日 日圓147至150徘徊 澳元維持上升目標68美仙 今日 澳元維持上升目標68美仙 紐元上調目標至64美仙 今日 紐元上調目標至64美仙 你可能感興趣 拆解經濟差英鎊強有因 今日 01:00 拆解經濟差英鎊強有因 歐元1.08至1.1上落 今日 01:00 歐元1.08至1.1上落 日圓147至150徘徊 今日 01:00 日圓147至150徘徊 最新專欄文章 拆解經濟差英鎊強有因 今日 拆解經濟差英鎊強有因 加元料1.345阻力較大 今日 加元料1.345阻力較大 紐元上調目標至64美仙 今日 紐元上調目標至64美仙 澳元維持上升目標68美仙 今日 澳元維持上升目標68美仙 日圓147至150徘徊 今日 日圓147至150徘徊 經濟 美國 美元 通脹 英國 外滙 美滙指數 貨幣政策 美滙 英鎊