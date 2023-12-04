英鎊有望挑戰1.28美元

英政府宣布2024年4月將調高最低工資11.5%，料將使英倫銀行不得不延後減息日期至2024年8月，以提防通脹失控。若美聯儲局於2024年5月便開展減息周期，屆時就不排除將出現英息高於美息情況。料有關

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