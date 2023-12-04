澳元維持上升目標68美仙

本周二澳央行將議息。由於上月才加息，料本周維持息率不變機率大。鑑於當地樓市熾熱及通脹高企，市場普遍預期澳央行2024年還有一半機率加息，料開展減息周期最快也有待2024年12月。這明顯與歐美快則於明年

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