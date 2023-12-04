紐元上調目標至64美仙

於上周三議息會，紐央行維持息率於5.5厘不變。但在其聲明中紐央行警告有進一步加息可能。而於上周五（1日），紐央行副行長更揚言，面對現今5.6%高通脹率，該行在貨幣政策上不容有差錯。再配合上內地財新製造

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