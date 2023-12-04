紐元上調目標至64美仙 財金專欄 2023/12/04 分享： 分享： 於上周三議息會，紐央行維持息率於5.5厘不變。但在其聲明中紐央行警告有進一步加息可能。而於上周五（1日），紐央行副行長更揚言，面對現今5.6%高通脹率，該行在貨幣政策上不容有差錯。再配合上內地財新製造 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 拆解經濟差英鎊強有因 今日 拆解經濟差英鎊強有因 歐元1.08至1.1上落 今日 歐元1.08至1.1上落 英鎊有望挑戰1.28美元 今日 英鎊有望挑戰1.28美元 日圓147至150徘徊 今日 日圓147至150徘徊 澳元維持上升目標68美仙 今日 澳元維持上升目標68美仙 你可能感興趣 拆解經濟差英鎊強有因 今日 01:00 拆解經濟差英鎊強有因 歐元1.08至1.1上落 今日 01:00 歐元1.08至1.1上落 英鎊有望挑戰1.28美元 今日 01:00 英鎊有望挑戰1.28美元 最新專欄文章 拆解經濟差英鎊強有因 今日 拆解經濟差英鎊強有因 加元料1.345阻力較大 今日 加元料1.345阻力較大 澳元維持上升目標68美仙 今日 澳元維持上升目標68美仙 日圓147至150徘徊 今日 日圓147至150徘徊 英鎊有望挑戰1.28美元 今日 英鎊有望挑戰1.28美元 經濟 美國 美元 通脹 英國 外滙 美滙指數 貨幣政策 美滙 英鎊