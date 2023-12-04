加元料1.345阻力較大

加拿大第三季GDP收縮1.1%，與原先估計有0.8%增幅有天淵之別。數字反映當地經濟弱的一面，亦增強市場對加央行2024年4月開展減息預期。另外，油組雖同意2024年首季合供每日減產220萬桶，但由於

...