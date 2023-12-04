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加元料1.345阻力較大

財金專欄 2023/12/04

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加拿大第三季GDP收縮1.1%，與原先估計有0.8%增幅有天淵之別。數字反映當地經濟弱的一面，亦增強市場對加央行2024年4月開展減息預期。另外，油組雖同意2024年首季合供每日減產220萬桶，但由於

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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