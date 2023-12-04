加元料1.345阻力較大 財金專欄 2023/12/04 分享： 分享： 加拿大第三季GDP收縮1.1%，與原先估計有0.8%增幅有天淵之別。數字反映當地經濟弱的一面，亦增強市場對加央行2024年4月開展減息預期。另外，油組雖同意2024年首季合供每日減產220萬桶，但由於 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 拆解經濟差英鎊強有因 今日 拆解經濟差英鎊強有因 歐元1.08至1.1上落 今日 歐元1.08至1.1上落 英鎊有望挑戰1.28美元 今日 英鎊有望挑戰1.28美元 日圓147至150徘徊 今日 日圓147至150徘徊 澳元維持上升目標68美仙 今日 澳元維持上升目標68美仙 你可能感興趣 拆解經濟差英鎊強有因 今日 01:00 拆解經濟差英鎊強有因 歐元1.08至1.1上落 今日 01:00 歐元1.08至1.1上落 英鎊有望挑戰1.28美元 今日 01:00 英鎊有望挑戰1.28美元 最新專欄文章 拆解經濟差英鎊強有因 今日 拆解經濟差英鎊強有因 紐元上調目標至64美仙 今日 紐元上調目標至64美仙 澳元維持上升目標68美仙 今日 澳元維持上升目標68美仙 日圓147至150徘徊 今日 日圓147至150徘徊 英鎊有望挑戰1.28美元 今日 英鎊有望挑戰1.28美元 經濟 美國 美元 通脹 英國 外滙 美滙指數 貨幣政策 美滙 英鎊