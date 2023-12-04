  • 21°C
香港時間 : 20231204日 (週一) 03:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拆解經濟差英鎊強有因

財金專欄 2023/12/04

分享：

分享：

英鎊於2023年11月累升了近500點子，升幅顯著。但英鎊的上升與當地公布的經濟數據並不相配。

英國早前公布第三季GDP按季比為零增長，而10月零售銷售按月更是跌0.3%。而有趣是繼2023年9月第二大

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

相關文章

歐元1.08至1.1上落
今日
歐元1.08至1.1上落
英鎊有望挑戰1.28美元
今日
英鎊有望挑戰1.28美元
日圓147至150徘徊
今日
日圓147至150徘徊
澳元維持上升目標68美仙
今日
澳元維持上升目標68美仙
紐元上調目標至64美仙
今日
紐元上調目標至64美仙

你可能感興趣

歐元1.08至1.1上落
今日 01:00
歐元1.08至1.1上落
英鎊有望挑戰1.28美元
今日 01:00
英鎊有望挑戰1.28美元
日圓147至150徘徊
今日 01:00
日圓147至150徘徊

最新專欄文章

加元料1.345阻力較大
今日
加元料1.345阻力較大
紐元上調目標至64美仙
今日
紐元上調目標至64美仙
澳元維持上升目標68美仙
今日
澳元維持上升目標68美仙
日圓147至150徘徊
今日
日圓147至150徘徊
英鎊有望挑戰1.28美元
今日
英鎊有望挑戰1.28美元
經濟 美國 美元 通脹 英國 外滙 美滙指數 貨幣政策 美滙 英鎊

上一篇文章

新興電商VS傳統電商

下一篇文章

加元料1.345阻力較大