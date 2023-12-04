拆解經濟差英鎊強有因 財金專欄 2023/12/04 分享： 分享： 英鎊於2023年11月累升了近500點子，升幅顯著。但英鎊的上升與當地公布的經濟數據並不相配。 英國早前公布第三季GDP按季比為零增長，而10月零售銷售按月更是跌0.3%。而有趣是繼2023年9月第二大 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元1.08至1.1上落 今日 歐元1.08至1.1上落 英鎊有望挑戰1.28美元 今日 英鎊有望挑戰1.28美元 日圓147至150徘徊 今日 日圓147至150徘徊 澳元維持上升目標68美仙 今日 澳元維持上升目標68美仙 紐元上調目標至64美仙 今日 紐元上調目標至64美仙 你可能感興趣 歐元1.08至1.1上落 今日 01:00 歐元1.08至1.1上落 英鎊有望挑戰1.28美元 今日 01:00 英鎊有望挑戰1.28美元 日圓147至150徘徊 今日 01:00 日圓147至150徘徊 最新專欄文章 加元料1.345阻力較大 今日 加元料1.345阻力較大 紐元上調目標至64美仙 今日 紐元上調目標至64美仙 澳元維持上升目標68美仙 今日 澳元維持上升目標68美仙 日圓147至150徘徊 今日 日圓147至150徘徊 英鎊有望挑戰1.28美元 今日 英鎊有望挑戰1.28美元 經濟 美國 美元 通脹 英國 外滙 美滙指數 貨幣政策 美滙 英鎊