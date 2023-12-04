拆解經濟差英鎊強有因

英鎊於2023年11月累升了近500點子，升幅顯著。但英鎊的上升與當地公布的經濟數據並不相配。

英國早前公布第三季GDP按季比為零增長，而10月零售銷售按月更是跌0.3%。而有趣是繼2023年9月第二大

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