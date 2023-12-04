洪灝：股市現在不應悲觀

洪灝最近在一個投資峰會談及，最近股市下跌，其實不應該過分悲觀。此外，理解恒指，其實首先需要理解中美息差，以及A股。最後，從現在到明年可能產生兩波行情，而年末的這一波行情可能正在展開。



A股為何對政策不反應

為什麼一再強調中美息差？這裏其實帶出了一個問題——為什麼國內出了這麼多政策，市場表現還是不達預期。

並不是說中國市場停止了對政策的反應，而是有更直白或更能量化的資料證明能夠解釋一些變數對中國市場的影響，如圖。

這個圖其畫的是美國長債收益率的反向變化，以及中國的創業板和滬深300的2個中國的主要股票指數，從這張圖可以看出來，過去三年中國股市走勢和美國長債利率的走勢是息息相關的 ... ...

無獨有偶，對沖基金大佬Bill Ackman也是這樣認為的：美聯儲最早將在明年第一季度降息。

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人民幣弱勢不會再擴大

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年末行情可能正展開

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