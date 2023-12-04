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港府谷區選前所未見 建制料投票率逾2成

財金專欄 2023/12/04

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多位建制地區人士表示，在政府鋪天蓋地的宣傳下，市民對區選的認知度大為提高。

下周日的區議會選舉，政府和建制空群出動，尤其政府總動員谷票，力度比2021年的立法會選舉還強勁，政界人士形容為前所未見，區選熱

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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