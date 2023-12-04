港府谷區選前所未見 建制料投票率逾2成 財金專欄 2023/12/04 分享： 分享： 多位建制地區人士表示，在政府鋪天蓋地的宣傳下，市民對區選的認知度大為提高。 下周日的區議會選舉，政府和建制空群出動，尤其政府總動員谷票，力度比2021年的立法會選舉還強勁，政界人士形容為前所未見，區選熱 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 美擬撤港經貿辦 議員：趁機檢討職能 2023/12/01 美擬撤港經貿辦 議員：趁機檢討職能 有政戲 - 港搶內地高才 資金過河難怎解決？ 2023/11/30 港搶內地高才 資金過河難怎解決？ 有政戲 - 港吸客各方獻計 聖誕市道避冷風 2023/11/29 港吸客各方獻計 聖誕市道避冷風 有政戲 - 京頻招外資 鄭雁雄挺港國際化 2023/11/28 京頻招外資 鄭雁雄挺港國際化 有政戲 - 吸生命健康科企落戶 香港起飛 2023/11/27 吸生命健康科企落戶 香港起飛 政治 區議會選舉 立法會選舉 政務司 康文署 公務員事務局 警務處 政制及內地事務局 陳國基 曾國衞