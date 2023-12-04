復星財富李曉翀：從Datadog看美股SaaS定價邏輯

剛過去的11月，美股告別8月至10月的小回態勢，繼續大漲，特別是部分SaaS股業績，令筆者重燃尋寶之樂。



要談的正是Datadog(美：DDOG)，今年第二季業績，該公司下修全年收入指引，導致股價大幅下跌，無獨有偶，8月至10月亦是與整體美股調整一致，但跌幅較深，原因就是下修指引令投資者失望。

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然而，最新公布的第三季業績，該公司實現營業收入大幅超出市場一致預期，而且經營獲利率環比提升3個百分點，同樣大幅好於市場一致預期。齋回顧好都不足以讓市場興奮，計及對第四季的指引同樣較市場一致預期要高，即續向上修復預期。

該公司在業績會上有幾個亮點筆者認為是值得分享，而且更從中窺探美股SaaS股的新型定價邏輯：

第一，該公司CEO提及，憑藉Datadog統一的原生雲端到端可觀測性和安全性平台，Datadog在幫助客戶實現目標方面具有獨特的優勢。該季度Datadog的年度經常性收入（ARR）大於十萬美元的客戶按年增長20%，可見傳統指標亦表現不錯。



第二，Datadog在業績會上提到了新增的性能監控功能，針對模型訓練和部署階段，筆者認為，新增功能有效打消了市場對於該公司在AI受益程度不足的顧慮，可見，Datadog目前在產品AI化方面做足準備以及強大的執行能力，收入有望持續增長。



第三，業績會提及其生成式AI原有客戶在本季度貢獻了2.5%的年化營收增幅，筆者認為，這點關鍵之處是打破收入增長瓶頸，即使其他業務增長速度變慢，但AI有助提升整體收入增長，繼續看好生成式AI帶動原有客戶增加支出。



筆者提及的這三點，串聯起來看其實是一個從行業門檻到估值定價的思考方向，但關鍵的細則是AI在傳統業務中的滲透率及對收入的增加程度，其實不止Datadog，其他大中型SaaS股亦是同理，如微軟(Microsoft)、Adobe、Palantir以及最近業績、指引同樣勝預期的snowflake都有基本類似的特征。

筆者為證監會持牌人，執筆之時，沒有持有上述股票。

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