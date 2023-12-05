老百姓2024年可用上5.5G？ 一文追蹤華為新技術進展

2023年10月12日全球超寬帶高峰論壇（UBBF 2023）期間，華為常務董事汪濤發表了「5.5G時代UBB目標網，躍升數字生產力」的主題發言，進一步將華為的5.5G帶到老闆姓的視野裡並引發了熱烈的討論。有人更提出美國科技封鎖無效的質疑。

這一消息到底代表了甚麼？而到底，甚麼是5.5G？一文追蹤華為5.5G的前世今生。

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比5G網絡快了10倍

5G-A（官方全稱5G-Adavance）又俗稱5.5G，是5G的升級版本，更是為下一個6G時代來臨的鋪墊。「華為中國」公眾號表示：華為和中國移動 （00941） 完成5.5G技術驗證，在驗證條件下，5.5G峰值速率達到10Gbps，比5G網絡快了10倍。

如今，不但5G-A芯片、終端都已經有了，華為曾宣布將於2024年推出商用5.5G全套網絡設備。 香港電訊 （06823） 個人業務行政總裁林國誠表示，已測試5.5G網絡，預計最快2024年中，隨着5.5G手機上市配合，也可讓普羅大眾親身體驗。

華為指出，5.5G正當其時，透過提供10倍網絡能力以及多維新能力，加速人、家、物、產業、車五大聯接的升級。 華為發表全球首個全系列5.5G產品與解決方案，透過「寬頻、多頻、多天綫、智慧、綠色」五大基礎能力持續創新，協助營運商高效構築5.5G網路。

可以預期，隨着華為積極推進5.5G網絡的建設及大規模應用，電訊營運商、電訊設備，甚至手機設備都會迎來下一輪的需求爆發。

5G-A可以做到什麼？

號稱為「更牛更强大的5G」的5.5G，華爲官方稱其可以在生活中有以下運用......

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