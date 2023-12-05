經濟乍寒 施羅德：偏好短債及3類債券

施羅德投資環球無約束固定收益投資團隊就目前的宏觀經濟環境進行評估，並分析其對投資組合配置的啟示。當中，料短期債較大機會跑贏長期債，並看好抵押債券、證券化信貸及準主權債券。

隨着北半球冬季的到來，環球經濟開始感受到一股清涼的寒意。我們透過對全球各地進行分析，藉以評估目前及今後的宏觀經濟環境走勢，認為經濟軟着陸的可能性仍然較高。

雖然自2023年10月以來，該基準預測並無變化，但我們認為經濟硬着陸的概率有所上升，而經濟不着陸的概率則有所下跌。為何會作出如此預測？

踏入冬季 美國前景轉淡？

美國消費者一直為整體經濟提供有力支持，2023年第三季度國內生產總值數據顯示，當地消費支出較上一季度增長4%，年度化增長率相當強勁。然而，消費者面臨兩項關鍵阻力：

首先，隨着新冠疫情措施逐步放寬，財政支持水平持續下降，例如早前暫停學生償還貸款的政策現已結束。有證據顯示，近月的家庭住戶儲蓄水平大幅下滑，而最令人不安的是信用卡欠債嚴重的人數急劇上升，按季度升幅更是25年來最高。 其次，勞動市場數據明顯回軟。從近期公布的數據可見，除了就業增長放緩，製造業及服務業領先就業指標亦大幅下跌。雖然到目前為止，這與逐漸改善的勞動市場狀況一致，但我們仍將密切關注這一趨勢。

其他地區不相伯仲？

除了美國，我們仍然對歐元區的經濟增長前景感到憂慮。雖然處於較疲軟的製造業已出現初步靠穩的迹象，但服務業似乎已放棄抗衡下跌的力量，並正在向製造業靠攏。從經濟增長疲弱可見，緊縮貨幣政策對歐元區經濟的傳導作用十分湊效，而歐洲央行似乎已慢慢意識到......

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資料來源：施羅德投資觀點（2023年12月）

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