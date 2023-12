中金解構聯儲局維持高息關鍵

重點:

美國聯儲局理事沃勒(Waller)談及降息的條件,引發市場對提前降息的定價。惟供給因素能否進一步改善,成為利率在高位停留時間的關鍵。

▲ 美國聯儲局外貌

美國資產價格早前全綫大漲,當中一個重要催化劑是美國聯儲局理事沃勒(Waller)談及降息的條件,引發市場對提前降息的定價。沃勒表示,愈來愈相信,當前聯儲局貨幣政策位置良好,有利經濟放緩和通脹回歸2%(policy is currently well positioned to slow the economy and get inflation back to 2 percent)。

他的表態顯示,聯儲局進一步加息的門檻已大幅提高,不僅不會在12月聯邦公開市場委員會(FOMC)會議上加息,在此後的會議上還會繼續保持耐心,如果沒有超預期的數據,聯儲局會在較長時間內暫停加息(pause for longer)。

從另一個角度理解,聯儲局本輪加息周期或已結束。

▼ 點擊圖片放大 +2

從情景分析角度看,沃勒的講話具有合理性,即是如果通脹能夠大幅放緩,根據貨幣政策的泰勒規則(Taylor Rule),實際利率不需要那麼高。但關鍵問題在於通脹能否大幅放緩,我們認為存在不確定性。

近年美通脹放緩受益於供給改善

過去一年,美國通脹的放緩,更多受益於供給的改善,如供應鏈的修復、勞動力參與率的提高、以及能源價格的下降。舊金山聯儲的一項研究顯示,美國總體PCE(個人消費支出)通脹從去年6月的7.1%,下降至今年10月的3%,累計下降4個百分點。這些變化表明,總供給正從疫情後的「混亂」向疫情前回歸,而過去一年是邊際變化最大的階段,因此帶來的反通脹作用最明顯。

展望2024年......

欲更詳盡分析,訂戶可登入繼續瀏覽。

延伸閱讀:陶冬:華爾街賭美國減息

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多,請按此

...