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航空業復常 中航信起飛

財金專欄 2023/12/05

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中國民航信息網絡（00696）是中國航空旅遊業信息技術解決方案主導供應商，業績好與壞跟航空業表現息息相關，而2021年和2022年業績開始復甦，2023年盈利會有報復式反彈，相信內地航空業逐步復常，支

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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