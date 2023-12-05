航空業復常 中航信起飛 財金專欄 2023/12/05 分享： 分享： 中國民航信息網絡（00696）是中國航空旅遊業信息技術解決方案主導供應商，業績好與壞跟航空業表現息息相關，而2021年和2022年業績開始復甦，2023年盈利會有報復式反彈，相信內地航空業逐步復常，支 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股三個可能底（第四版） 2023/12/04 港股三個可能底（第四版） 中字股實力談 - 港股12月反攻 關鍵看兩個會 2023/12/02 港股12月反攻 關鍵看兩個會 中字股實力談 - 恒指16830今年低 好友反攻等待催化劑（第四版） 2023/12/01 恒指16830今年低 好友反攻等待催化劑（第四版） 中字股實力談 - 中央谷長三角 寧滬盈利復增 2023/12/01 中央谷長三角 寧滬盈利復增 中字股實力談 - 2023收官月 港股浴火重生？（第四版） 2023/11/30 2023收官月 港股浴火重生？（第四版） 每股盈利 市盈率 上升軌 中國民用航空局 中國民航信息網絡（00696） 人民幣 板塊