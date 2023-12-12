【2024前瞻】景順：2因素助中國通脹靠向1.3%（新增圖表）

重點：

中國11月核心通脹保持正面，加上近期的貨幣及財政刺激措施，有望刺激國內需求，料中國經濟不會進入通縮周期。受服務業通脹及基數效應推動，預期2024年CPI會從2013年的0.3%進一步向1.3%靠近。

中國11月消費者物價指數（CPI）不及預期，主要因應食品及能源價格下滑，兩項數據按月分別下跌0.5%及下跌2.7%。惟更重要的是在剔除食品及能源等較為波動的項目後，核心通脹保持不變及正面，按年增長0.6%。

至於更能反映國內需求及家庭信心的服務業通脹，按年升幅從上月的1.2%，降至1%。此外，早前發布的中國11月財新服務業採購經理人指數（PMI），從上月的50.4，升至51.5。

國內需求仍穩健

11月的數據表明，盡管近期中國經濟增長看似乏力，但國內需求仍保持穩健。隨着勞動力市場略微下滑，中國經濟可能暫時有所放緩。另一方面，隨着西方經濟體增長放緩，未來數季，全球市場的對中國出口產品的需求可能有所減少。

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