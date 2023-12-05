投資的快賺慢賺、辛苦賺輕鬆賺、震着賺還是穩定性，既是學問，也是取捨。

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在一個投資講座中，筆者分享將資金投放在美國俄亥俄州物業，租金回報有9%的個案作為分享，有與會者指出，在市場上找到高於9%回報的投資項目並不困難，他每日在股票市場進行買賣，回報常常超過9%，所以他問道︰「為何要將資金投資在海外物業？」

這名與會者為例，主要以短期交易，每天花最6至8小時研究全球市況，甚至晚上交易美股，早上交易港股，日以繼夜地關注市場情況。倘缺場一天，就無法獲得收入。

盡管短炒的資金回轉速度快，但股票市場上卻並非一定能獲利，而每天投入大量時間研究，最終的回報卻不一定能賺，這絕對不是輕鬆而穩定的投資。

筆者曾經聽過這樣一句話︰「金錢能夠儲蓄，而時間不能儲蓄。金錢可以從別人那裏借，而時間不能借。」市場確實存在許多回報高於9%的投資項目，但背後所花費的心力、精力，實際也是投資成本。

身兼多職失去個人時間

許多人努力在投資市場中搜集資訊、關注不同財經平台、聽取多個專家的分析，投入了大量的時間。就像大部分人為了賺取更多金錢而辛勞工作，甚至身兼多職，最終卻失去了個人時間，無法享受生活的美好。

筆者喜歡投資海外房地產，因為可以在高回報和穩定性之間取得平衡，收回報最大化。美國俄亥俄州的本地生產總值（GDP）位居全美第七，這意味着當地人均收入相對較高，同時他們也願意且有能力支付較高的租金。因此，在俄亥俄州投資房地產的人可以獲得較高的租金回報。

另一方面，高收入是推動經濟發展的重要條件，同時也導致物業價格上升，這是一個必然現象。受到這些積極因素影響，投資者在未來出售物業時有望獲得更高的回報。

海外物業投資 增值潛力穩定

上述因素都使我們海外物業投資帶來穩定的增值潛力，不需要每天受市場環境變化的影響，不僅實現了財務自由，也獲得了心靈上的自由。如果把時間也計算在投資的成本當中，就會明白投資俄亥俄州的房地產，可算是相當可觀的回報。

撰文：Capstone 72創辦人胡寶兒

編輯：葉麗雯

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