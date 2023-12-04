英生活水平落後 苦日子仍有幾年 國際 23:03 2023/12/04 分享： 分享： 英國政府上月於秋季財政預算案中，提出共計高達200億英鎊（約1,982億港元）的減稅幅度，金額遠較預期為高。不過，筆者當時提及這不代表英國人的生活短期內可以大幅改善，甚至引述當地智庫決議基金會（Resolution Foundation）的憂慮，英國人未來幾年恐會面對「生活水平災難」（living standard disaster）。 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 嚴智勇 吳漢培 欄名 : 國金札記 相關文章 新西蘭叫停禁煙法 金錢重要過健康？ 2023/12/03 新西蘭叫停禁煙法 金錢重要過健康？ 基辛格時代不再 務實外交褪色 2023/12/01 基辛格時代不再 務實外交褪色 息口高消費下流 平價電商橫掃全球 2023/12/01 息口高消費下流 平價電商橫掃全球 美經濟數據不俗 選民為何不認同？ 2023/11/30 美經濟數據不俗 選民為何不認同？ 美消費有隱憂 女股神更憂通縮 2023/11/30 美消費有隱憂 女股神更憂通縮 你可能感興趣 新西蘭叫停禁煙法 金錢重要過健康？ 19:35 2023/12/03 新西蘭叫停禁煙法 金錢重要過健康？ 基辛格時代不再 務實外交褪色 22:38 2023/12/01 基辛格時代不再 務實外交褪色 息口高消費下流 平價電商橫掃全球 22:25 2023/12/01 息口高消費下流 平價電商橫掃全球 最新專欄文章 國金札記 - 新西蘭叫停禁煙法 金錢重要過健康？ 2023/12/04 新西蘭叫停禁煙法 金錢重要過健康？ 新西蘭叫停禁煙法 金錢重要過健康？ 2023/12/03 新西蘭叫停禁煙法 金錢重要過健康？ 英移民人數破頂 保守黨準備落閘？ 2023/12/02 英移民人數破頂 保守黨準備落閘？ 基辛格時代不再 務實外交褪色 2023/12/01 基辛格時代不再 務實外交褪色 息口高消費下流 平價電商橫掃全球 2023/12/01 息口高消費下流 平價電商橫掃全球 政治 經濟 財政政策 移民 BNO 英國工黨 英國保守黨 減稅 財政預算案 英國