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英生活水平落後 苦日子仍有幾年

國際 23:03 2023/12/04

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英國政府上月於秋季財政預算案中，提出共計高達200億英鎊（約1,982億港元）的減稅幅度，金額遠較預期為高。不過，筆者當時提及這不代表英國人的生活短期內可以大幅改善，甚至引述當地智庫決議基金會（Resolution Foundation）的憂慮，英國人未來幾年恐會面對「生活水平災難」（living standard disaster）。

...

撰文 : 嚴智勇
吳漢培

欄名 : 國金札記

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