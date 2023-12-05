中美博弈難獨善其身 陳啟宗：港要自保

恒隆董事長陳啟宗認為，香港今天面對的危機，不是傳統上循環性的危機，而是系統上的大改變，香港第一件事就是要先自保。

國際政局風雲幻變，在中美政經界都有強勁人脈的恒隆地產（00101）董事長陳啟宗直言，在中

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