中美博弈難獨善其身 陳啟宗：港要自保 財金專欄 2023/12/05 分享： 分享： 恒隆董事長陳啟宗認為，香港今天面對的危機，不是傳統上循環性的危機，而是系統上的大改變，香港第一件事就是要先自保。 國際政局風雲幻變，在中美政經界都有強勁人脈的恒隆地產（00101）董事長陳啟宗直言，在中 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 港府谷區選前所未見 建制料投票率逾2成 2023/12/04 港府谷區選前所未見 建制料投票率逾2成 有政戲 - 美擬撤港經貿辦 議員：趁機檢討職能 2023/12/01 美擬撤港經貿辦 議員：趁機檢討職能 有政戲 - 港搶內地高才 資金過河難怎解決？ 2023/11/30 港搶內地高才 資金過河難怎解決？ 有政戲 - 港吸客各方獻計 聖誕市道避冷風 2023/11/29 港吸客各方獻計 聖誕市道避冷風 有政戲 - 京頻招外資 鄭雁雄挺港國際化 2023/11/28 京頻招外資 鄭雁雄挺港國際化 中國 香港 美國 金融 中美關係 貿易 俄羅斯 中美貿易戰 軍事 石油